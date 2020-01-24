與「架己冷」歎180度維港 「潮」吃仙氣赤貝 爽彈鮮甜

文：康詠然

潮州菜館在香港為數不少，但大多都以傳統中式酒樓，或潮州打冷的街坊格局做賣點。雖說是夠地道有風味，但對於喜歡追趕潮流的年輕一輩，或者對環境有要求的顧客而言，卻未必是相約飯局的首選。早前於尖沙嘴海港城開業的GāGǐNāng飯館，不但坐擁180度維港景色，更將各種西式和現代元素融入傳統潮州菜中，是少有的新派潮州菜餐廳。

潮州話GāGǐNāng即是「自己人」的意思，以此為店名，是源於潮州人重視家庭的傳統文化，故餐廳內設有多張圓桌闊椅，就是希望讓客人恍如置身家中，與親朋好友聚首一堂，盡情吃喝的氛圍。餐廳行政總廚洪貴賓表示，這次與數名資深潮州菜師傅合作，將潮州的傳統醬料、食材，混合新式粵菜和西化元素，設計出賣相和味道都新鮮感十足的作品。讓大家更了解潮州菜式烹製的多變，同時重拾品嘗潮州菜的興趣。

日本赤貝代螄蚶 伴特製鹵汁

好像餐廳主打的頭盤「生醃潮汕日本赤貝」，就是傳統潮菜生醃螄蚶的高級進化版。洪師傅解釋，潮州菜強調鮮味，一般會以鹵水汁生醃螄蚶，以帶出其鹹鮮味道；但口感相對較「霉身」，加上不少人都擔心螄蚶多菌，生吃或引致食物中毒，所以他們用日本赤貝取而代之，據稱先用臭氧機殺菌處理約一小時，開殼後再淋上特製鹵汁，入口爽彈，味道鮮甜，加上用乾冰營造出的陣陣「仙氣」，賣相相當精緻，打卡一流。

古法茶熏雞 肉質滑嫩有驚喜

另一代表作是古法茶熏雞，廚師選用本地三黃雞。「這道茶熏雞其實跟豉油雞做法差不多，我們先用自製的潮州普寧豆醬鹵煮雞肉，然後煙熏，讓雞肉的鹹鮮味更突出。」廚師上菜時更會用煙熏木材和火槍即場熏焗，驟眼看以為只有噱頭取勝，但一咬下去，普寧豆醬的鹹甜味夾雜煙熏香氣在口中緩緩散開，味道不會過於突出，與雞肉的鮮味相輔相成，而且肉質滑嫩，相當有驚喜。

$280午市任食30款點心

儘管餐廳大玩fusion，但亦保留許多正宗潮州菜式，讓大家嘗新之餘也能緬懷昔日傳統味道。如屬潮州經典家常小菜糖醋煎麵、鹹香馬友等，一樣在菜單上找得到。大部分菜式約由$200至$500不等，屬中高價位；不過餐廳現於平日午市也推出90分鐘點心任食放題（$280／位），有30款精選點心選擇，有興趣的話不妨趁限聚令放寬，跟家人或三五知己一起，邊嘗美食邊聊天，再歎口功夫茶，體驗傳統GāGǐNāng的人情味。

GāGǐNāng飯館

地址：尖沙嘴海港城海運大廈3樓 OT310號舖

查詢：2116 9068

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com