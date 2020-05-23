e新品：全能運動表 陪你操fit迎盛夏

2GB容量 方便儲歌伴運動

用家對運動表的要求多多，單單測量心率、計消耗熱量未必足夠，還需要更多做運動時的貼心功能；有大容量內存來儲歌，便是其中一個近年運動表的主要功能。Huawei旗下子品牌Honor所推出的MagicWatch 2（46mm），便是一款售價千多元但貼心功能夠多的運動表，除支援8種戶外、7種室內運動模式，以及內置心率偵測功能之外，其內存空間更可儲存約500首MP3音樂（約2GB），只要將手表與藍牙耳機配對，不用攜帶手機都可以邊運動邊聽歌。

夏天迎接下水禮，雖然大部分運動表具防水功能，但在水中的監測能力或會大打折扣。MagicWatch 2特意強化了這部分的功能，無論在泳池或開放水域游泳，都支援監測心率，更設有泳姿自動識別功能；配合50米的防水表身結構，對游泳愛好者幫助更大。為了提升電量，它內置智慧省電演算法，能自動識別使用場景來分配不同感應器的耗電量，最長使用時間達14天。

◆Honor

MagicWatch 2規格

顯示：1.39吋，454×454 像素AMOLED

容量：4GB（其中2GB可儲存音樂）

防水深度：50米

電量：最長14天

重量：41g

售價：$1498

查詢：3106 3338