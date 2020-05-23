人工智能調色調音 還原電影質感

支援所有8K編碼

對於一些愛看電影的用家，廠方亦在今次推出的8K／4K OLED及NanoCell電視加入新功能，包括Dolby Vision IQ及Filmmaker Mode。前者會按照環境光源即時調節畫面，配合內置AI聲學調音，畫面與聲音自動按家居環境調整為最佳效果；後者則將電影業界的色彩、對比、畫面比例等數值放入電視中，令影片的播放效果與戲院更為接近。很多品牌的8K電視由於內置的解碼、插槽制式等問題，令很多8K影片無法在電視播放，今年LG推出的8K電視，已將現時所有的8K編碼（包括串流影片）放入電視之內，插槽亦支援8K影像輸入，無論是網上串流或經外置播放器播放，都可無阻播放8K影像。

◆LG Signature OLED TV ZX規格

尺寸：88吋

解像度：7680×4320像素

影像處理器：α9 Gen3 AI Processor 8K

作業系統：webOS

體積（連底座）：1961×1456×281mm

重量（連底座）：104kg

售價：$299,800

查詢：2833 5129