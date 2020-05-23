日韓8K電視機列陣 影像大提升

引入背光技術 提升光暗層次

8K電視機，近年已成為各大廠商展示旗艦級產品顯示技術的重要工具，價錢由入門的10多萬元至近30萬元都有。每間生產商都有自家技術，例如QLED、OLED等。Sony方面，今季便推出48吋的OLED電視A9S；不過旗艦級8K電視Z8H，仍是以LED技術為主。Z8H續用X1 Ultimate影像處理器，保留高對比度的畫質，同時採用Full Array LED背光技術，相比過往的LED電視，亮度及陰影細節更高、黑色層次更深。由於現時的8K片源十分有限，廠方加入8K X-Reality Pro技術，透過內置的8K影像數據庫，將1080p及4K的影像升頻至接近8K的畫質。

除了顯示技術，音質亦是電視機重要的一環。廠方特別加入全新框架高音喇叭技術（New Frame Tweeter），將發聲裝置放在電視邊框的兩側及下方，之後透過震動電視框來發聲。它比起屏幕發聲技術，能提供更直接的聲音效果。電視機也支援Sound-from-Picture-Reality，能夠根據播放的內容來發出不同方向的聲音，令用家看劇時更加投入。

加收音咪 直接語音操作

Sony在系統改善上亦花了不少心思。由開發智能電視開始，廠方已內置Android TV系統作為智能操作平台，支援的Apps達5000個，並提供持續的系統升級。而在Z8H上為了令語音輸入更方便直接，特別在電視加入收音咪，毋須透過遙控器才能使用語音操作。

◆Sony Z8H規格

尺寸：75、85吋

解像度：7680×4320像素

影像處理器：X1 Ultimate

作業系統：Android 9 Pie

體積（連底座）：

1696×986×356mm（75吋）、1920×1117×428mm（85吋）

重量（連底座）：49.9kg（75吋）、67.8kg（85吋）

售價：待定

查詢：2833 5129

文： 勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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