疏肝去油脂 「睛」靈無眼屎

中醫認為眼睛過勞、熬夜，都會形成眼屎。西醫提醒，洗面的時候記得清潔眼睫毛，否則眼屎愈來愈多。

■中醫說

「目眵即眼屎，其形成與肝經有熱有關。」

．孫頴儀 - 仁濟醫院—香港浸會大學中醫診所暨教研中心（深水埗區）註冊中醫．

眼屎多原因 點止肝火盛

問：眼睛乾澀眼屎多，代表肝火盛？

答：中醫稱眼屎為「目眵」，屬眼睛分泌物，由油脂、灰塵及淚液中的雜質混合而成。有關眼屎的中醫論述見於《聖濟總錄》：「論曰目者、臟腑之精華，肝之外候，津液之道也，若臟腑挾熱，內熏於肝，衝發於目，使液道熱澀結滯於瞼，則成眵。」指出了眼屎的形成與肝經有熱有關。

熱氣時眼屎較多，但不一定是肝火引起，亦可能與飲食、腸胃有關。中醫分為虛症與實症：

虛症（虛火為主）

．肝腎陰虛

成因：以眼睛過勞、夜瞓為主，經常用電腦，或疫情下久坐打機、煲劇，久視傷血、肝血不足，不能滋養眼睛

徵狀：易感疲倦乏力、氣短、雙目乾澀搔癢，淚水分泌和眼屎量相對實症較少；失眠多夢、頭暈、口乾舌燥、大便乾燥

實症（實火為主）

．肺胃熱盛

成因：飲食不節，多吃煎炸、油膩、辛辣刺激的食物，肺胃經積熱所致

徵狀：眼屎較多、顏色黃或稍黏，易感心煩、口乾想飲水，大便不暢或有便秘，小便亦較黃

．肝鬱化火（俗稱「肝火盛」）

成因：肝喜疏泄，心情不佳，情志失調引起氣機不暢，鬱而化火所致

徵狀：患者易情緒波動、面紅目赤；眼屎多，質地較乾、顏色黃；口乾口苦、大便秘結或正常、小便黃

◆按穴減不適

問：哪些穴位可改善眼睛不適？

答：

太衝穴（圖）

肝經上的穴位，足背拇趾和二趾間對下凹陷處。用拇指按壓，並前後滑動，約5分鐘

作用：平肝息風、清熱利膽、明目，有疏肝解鬱、

行氣功效

太陽穴

為經外奇穴，在頭顳部凹陷處。用手指指腹順時針或逆時針按揉，每個方向按摩1次，每次3分鐘

作用：

清肝明目、通絡止痛、提神放鬆

太溪穴

是腎經上穴位，在足內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處，用拇指揉按1至2分鐘

作用：滋補腎氣

關衝穴

屬三焦經，三焦為人體中心樞鈕，位於無名指外側，指甲旁0.1寸處。用指甲或筆蓋按壓至感到明顯痠麻脹，維持30秒至1 分鐘，左右手交替，每日3次

作用：瀉熱開竅、清利頭目

三陰交

在脾經上穴位，位於小腿內側，內踝尖直上3寸，脛骨內側緣後方。用拇指按揉雙側穴位，每次按壓3分鐘

作用：健運脾土、行氣消滯、疏通下焦、養血祛濕

■中醫預防貼士：早睡少操勞 護眼茶湯疏肝養血

虛火多由過勞所致，而實火多與外在原因有關，如飲食不節。註冊中醫孫頴儀表示，虛症宜食用益氣養陰食物，如花旗參、杞子、雪耳、冰糖、百合、石斛、桑葚。另外，要少操勞、早睡早起，「晚上11時至1時是養肝血的時間，最好在1時前入睡」。實症患者宜飲食清淡、多飲水、多運動提高新陳代謝。飲食上可吃蘋果、火龍果、奇異果、菊花、夏枯草、決明子、蜂蜜等。

針對實症、虛症，有以下食療推介：

實症

‧清熱護眼茶（每星期1至2次）

材料：白菊花、杞子、薄荷葉各3克

製法：熱水焗15分鐘

功效：平肝明目、清熱解毒、清利頭目、利咽、疏肝解鬱

．明目涼茶（有需要時服）

材料：夏枯草30克、羅漢果1個、陳皮10克、決明子10克

製法：煲1至2小時

功效：清肝火、散鬱結、清熱涼血、生津止咳、理氣健脾、燥濕化痰、潤腸通便

虛症

．養血護眼茶（每星期1至2次）

材料：玫瑰花、白芍各3克，桑葚 10粒

製法：熱水焗15分鐘（脾胃虛寒者可加3片生薑或數粒龍眼肉）

功效：行氣解鬱、活血止痛、養血調經、平肝止痛、斂陰止汗、生津潤燥、明目

．護目湯（2至3人分量）

材料：日月魚50克、合桃30克、麥冬10克、百合10克、無花果2粒、陳皮10克、瘦肉150克、合掌瓜2個、栗子30克

製法：煲2至3小時

功效：補肝益腎、清肝明目、養陰潤肺、益氣養腎

文：李祖怡

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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