藝文青：《歎息橋》的真相與抽離

《歎息橋》每集由不同人物的視點出發。首集由Thomas（林保怡飾）當主人翁，講述他跟青梅竹馬的好友Sammy（周家怡飾），合力打理餐廳。喜歡繪畫、個性較為自我的Thomas跟Joyce（衛詩雅飾）成為戀人，誰知女方背後另有隱瞞，Ken（陳奐仁飾）隨之登場。由於每集為不同角度，重複呈現人物經歷的同一事情，他們的對白、情緒、記憶亦有落差。第一有「剝洋葱」效果，步步揭開各人收藏的秘密。第二是可見人人均有自己一套「真相」，即使最親近的關係，亦未能完全「共享真相」。

抽離形成傳播「雜音」

劇情來得深刻，鏡頭（及美指）卻令筆者愛恨交纏。《歎息橋》繼承ViuTV舊作，視覺均為相對簡約。例如有場在茶餐廳，中間只有一張大圓桌，對正門口，形成非常對稱的視覺效果。香港哪有茶記中間只有一張大圓桌，而非用盡空間，就算有，都是劇組的心思選擇，以呈現工整效果。劇集出街後，網上有批評鏡頭及美指經營的「簡約天堂」，跟現實不符及追求一式一樣，反問「這就是香港嗎」。其實，任何創作者都可以呈現出他心中的任何地方，香港不一定要點點點。不過以說故事的取捨來說，例如Joyce那有如示範單位的家中場景，真的無生活感到令人很抽離，形成了一些傳播的「雜音」。反而Ken家的一塵不染，其實反映母親對他的壓迫，能猜其用意。

至於鏡頭，劇中用上大量景深（亦可塑造簡約）。例如講到Ken及友人去買禮物，鏡頭由遠拍到前景有兩堵木牆，夾着後景的人物，整個畫面都是木了，人物比例亦很小，還能雜亂嗎？這些鏡頭的心思不少，或亦是美感上的追求，然而出現得太頻密，再次會令人難以進入角色。如果真的想製造抽離效果，《歎息橋》用上打破「第四面牆」手法，角色突然向鏡頭說話，對觀眾提出一些東西，「逼」人思考更多，法國新浪潮導演高達於《斷了氣》做得高超。其實這個手法於《歎息橋》有其合理性，讓觀眾抽離或提醒一下眼前不是唯一真相。其他時間，不如讓觀眾入一入魂，喘一喘氣吧。

文：小東