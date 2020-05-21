Amy Winehouse經典polo恤新設計

【明報專訊】已故英國騷靈天后Amy Winehouse的動人歌聲，相信在很多人心中仍記憶猶新。她的音樂才華橫溢，打扮上亦有自己的獨特風格，除了標誌的窩蜂髮型、誇張濃厚的貓眼妝容外，同時喜愛復古的造型裝扮。私底下Amy Winehouse更是英倫服裝品牌Fred Perry的忠實粉絲。2010年她曾與品牌合作，設計一系列以粉紅和黑色為主調的服飾，成為時尚界一時熱話。相隔10年後的今天，Fred Perry聯同以Amy為名的慈善機構Amy Winehouse Foundation合作，利用天后當年的原創設計為靈感，推出全新時尚運動服裝系列。