拒做bar枱花瓶 冠軍調酒師 打破性別成見

1. 當初如何入行成為調酒師？

我本身從事文職，夜晚在一間酒吧兼職做food runner（樓面）。當時看着吧枱內的調酒師，覺得他們的工作很好玩，於是毅然辭去文職，成為全職調酒師。起初在一間酒店的餐廳酒吧工作，後來亦在夜店待過3、4年，但因為下班時間太晚，感覺很辛苦，加上當時不肯定調酒師的前路怎樣走，想過放棄，但後來主動聯絡現職酒吧的老闆，他聘請我後，才開始認真研究雞尾酒，一直做到現在。

2.你最喜歡哪款雞尾酒？

我喜歡比較經典和酒味濃烈一點的雞尾酒。例如古典雞尾酒（Old Fashioned）、曼哈頓（Manhattan）這些類別都喜歡。因為有時候調酒時加入一些非酒精，例如果汁，很容易會遮蓋酒味，要做到酒和其他混合物的味道並存，便相對複雜和困難。

3.調酒行業以男性主導，你認為自己作為女性對工作上的發展有沒有影響？

初入行時覺得有影響，因為很多客人都傾向想找男調酒師，或覺得女生只是「擺喺度靚」，或「擺喺度笑」，但我覺得現在的客人對於飲酒了解多了，大家會懂得彼此尊重。另外是體能上有點輸蝕，有時會較易累，或不夠力搬重物。

4.去年在Diageo World Class大賽贏得冠軍後，工作上的下一個目標是什麼？

我很想去外國一些有名的酒吧學習，例如倫敦和紐約都有很多質素很高的酒吧，他們的調酒風格跟亞洲很不一樣，所以想見識一下。

5. 遇過最難忘的客人？

遇過一個美國客人，他每年都會來亞洲旅遊幾次，但未必會停留香港。可是自從他來過我們酒吧後，每一次來亞洲旅遊都會特地在香港停留數天，而且每日都從我們開舖一直坐到收工，因為他說他很享受一邊飲酒，一邊跟我們聊天。

6.作為調酒師經常要工作到深夜，你怎樣保養肌膚？

做運動和多喝水。我每星期都會定期做運動，平日會去健身和做重量訓練，夏天則會做一些水上運動，或曬太陽。

7.平日最愛的穿衣風格？

簡約風格。平日主要是T恤加牛仔褲，而且可能因為一般調酒師的制服都是黑色，自己很習慣全黑打扮，所以我很常穿黑色的衣服。

8.如果你沒有成為一名調酒師，你認為現在會從事什麼工作？

一定不會是office的工作。最有機會可能做空姐吧，因為我不少家人和親戚也是當飛機師或空姐。

9.你如何定義美？

我覺得有自信，或者有內涵的人都很漂亮。

10.你覺得這世代有什麼東西的價值被高估了？

高等教育。人的價值不是以學歷衡量，我認為高學歷並不代表什麼。

■Profile

戴鈺芹（Shelley Tai）

香港調酒師，11年前入行，現於中環一家著名酒吧工作，2019年Diageo World Class調酒大賽港澳區冠軍。

文：Angel Hong

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：蔡曉彤

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