直採啡豆 「一條龍」冲出最純粹味道

埃塞俄比亞豆帶花果香

咖啡店另一賣點，是咖啡餐單上有fruity（果香）和nutty（堅果）兩種味道供選擇。這全因咖啡豆本來就有自己的屬性，有些味帶果香，有些則比較醇厚，客人可以根據自己的喜好，選擇合適的款式。

店內亦提供多款小食，除了旺角店很受歡迎的咖啡豆形狀窩夫，還有以植物牛肉炮製的素食版全日早餐和番茄肉醬意大利扁意粉（Linguine Bolognese），口感和味道貼近真牛肉。

■Knockbox Coffee Company

地址：中環士丹利街50號信誠廣場地下B號舖

查詢：2781 1255