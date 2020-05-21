中上環朝聖打卡遊 咖啡雞尾酒手冲咖啡爭寵

名店「雙重」身分 咖啡與酒密不可分

咖啡名店Cupping Room在荷李活道開設全新概念店DOUBLESHOT by CUPPING ROOM，背後隱藏了Cupping Room總經理Michael Yung對咖啡店的詮釋。店內設有大型酒吧枱，所有飲品，包括咖啡和酒品均在此製作，集咖啡店和酒吧於一身，這正是Michael想表達咖啡店原本便擁有與酒吧共存的double身分。

咖啡渣釀酒 先甜後甘

DOUBLESHOT另一負責人兼調酒師Chanel Adams補充，歐美大部分的咖啡店日間賣咖啡，晚間賣酒，是很日常的光景。Michael提到barista一字，也和bar有關。據《完全咖啡知識手冊》一書解釋，在意大利的酒吧內，吧枱後負責調配espresso的服務員稱為barista，展現咖啡和酒吧之間的親密關係。Michael有感香港人認為咖啡店只賣咖啡及輕食的想法太單一，早於2至3年前構思新概念店，便是以他的咖啡專業，結合Chanel的調酒知識，創作出加入咖啡的雞尾酒，希望啡迷通過DOUBLESHOT，重新認識咖啡店的雙重本質。

現時店內有4款咖啡雞尾酒，以Spent Martini最受歡迎。Spent有用過的意思，他們以咖啡渣來釀酒，把Cupping Room剩下的杏仁牛角包打成醬，結合兩者，帶來先甜後甘的獨特口感。另一款Penny是結合Flash-Brewed咖啡和櫻桃酒的雞尾酒，而Penny亦確有其人，是店內的咖啡師兼調酒師，正好代表barista的雙重精神。

■DOUBLESHOT by CUPPING ROOM

地址：中環荷李活道49號鴻豐商業中心1樓

查詢：9225 6639

文：康詠然、陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com