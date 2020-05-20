潮流演變：「潮流」會否消失？

「潮流並不會消失。如anti fashion，本身最終都成為了一個『潮流』。我想來到當今世代，我們對潮流這個概念的理解有所不同，不再是針對大眾巿場的營銷策略，而是在小型巿場內製造獨特性。科技發展正好貼合這種訂製巿場，例如Nike by You的自訂波鞋服務便是一例。當中反映的，是由一種物質上的潮流，如大膊頭或某種特定色調設定，變為一種『英雄所見略同』的思想或取向潮流。」

反潮流變潮流 概念隨時代遞變

Bernard認為科技能讓人在小型潮流中找尋變化。隨着個人主義當道，成為潮流一分子不再是備受推崇的標籤。以1980及1990年代為例，潮流是紅色、大膊頭等，具單一及指定特質。但來到今時今日，則是紅色色系，某一類別線條、某一幅度的長度等，人們會在這個範圍找出貼合自己卻與別人有所分別的組合。我會嘗試平衡『大潮流』及『偏鋒潮流』，不少設計師亦採取同樣策略，如意大利家品設計師Paola Navone，不少作品在推出後兩至三年便會走紅。我對如何平衡大潮流與偏鋒潮流感到好奇。」

隨着家庭結構轉型和科技發展，現時人們如何規劃支出與50年前亦有很大分別。二手巿場及古董文化的興起，亦改變了巿場結構，由以往單一方向的買與賣，演變成買家亦同時可以是賣家。「這種身分合一亦影響潮流方向。以往我們會世襲地用上祖母婚紗，或穿兄弟姐妹的童裝，現代則視世襲衣裳為貧窮，這正是一種價值轉變。直到1990年代，我們有了古著及改裝古著的潮流，令大家對二手衫改觀成為時裝潮流。這例子可能呈現了當下潮流的限制——很難會再出現像1960年代迷你裙般的獨特新風潮，而是在已有的潮流下轉化延續成新潮流。」

文：Dawn Hung