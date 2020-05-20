「反時裝」潮流先知：大數據監察潮流失創意

首次留意Lidewij Edelkoort的名字，是在書局中看到Fetishism in Fashion一書，其後更深印象的是這書跟美劇American Horror Story的美學風格的呼應。她有多個身分，曾是Design Academy Eindhoven設計學院的創意總監，在2014年發表Anti-Fashion Manifesto，並曾於巴黎Rue Saint Honoré開藝廊。筆者初次跟她見面，則是2018年她在巴黎14區開設計廊（design gallery）的時候。

Lidewij Edelkoort曾與不同單位合作策劃多個展覽，如Google的Softwear，或與美國時裝品牌Eileen Fisher的Waste No More。但最深刻的，是其設計廊舉辦的開幕展It's a Gift to be Simple，反映「節約生活」作為潮流的必要。「主題沿用了震教徒（shakers）的經典歌曲名稱，我亦曾在一個座談會用上這首歌。以此為題，是因為我認為人們需要為整個時裝及潮流體系領悟出靈性上的覺醒，一如歌詞原意。這首別具意義的歌詞，反映當下社會意義，指出simplicity（簡約）其實是一個上天的恩賜。如果生活能以簡約為依歸，會讓你的人生過得更快樂，回歸基本同時可減少個人能量消耗，是一個能幫助生活的想法。」Edelkoort說。

身於物質過盛世代，上述主題當然可以視之為當下全球社會需要的反思。「這個主題的另一個演繹，正是叫大家減產、節約、放棄多餘的東西。我們都知道這個想法是必要的，但誰會實踐這個理念、有多少人實踐、什麼時候是轉捩點，是一個很大的問題。我讀了很多相關的文章及書籍，我想我們差不多到達這個轉捩點或臨界點，因為現在可以看到坊間的同類聲音愈來愈大，所以成真與否只是時間問題。不少人被這個想法吸引，期待這一刻的降臨。但我們不是完全與上世紀的簡約主義脫軌，而是更深層的態度及想法。」

潮流是時代的鏡子

這個想法固然吸引，但亦與Edelkoort作為潮流先知的業界功能相悖。不少人視潮流為一個如何擁有更多的指標，Edelkoort如何化解兩者之間的衝突？「幸運的是我有不少聰明的客戶，很多在1980年代時已開始合作，大家都有減少生產的共識。當中的竅門是在生產時精益求精，整合產品陣營，亦是一個逆向的盈利方式。當年跟隨此想法的客戶也成為成功的品牌，特別是美國的客戶，也按我的潮流指南作發展方針。其後我參與更多與社會及政治相關的事務，日積月累成為我的Anti-Fashion Manifesto（反時裝宣言）的基石。後來我發表的潮流提案，均與社會人類學相關，對個人身分、整體人類所需及事物的目的更具啟發。我的工作其實緊扣我的信念，建基於我的直覺及時代精神。」

她認為，「潮流其實是時代的鏡子，當中有大有小，可以是幾何級數的變化，亦可以是細節微調，去理解及探討（philosophize）我們買什麼、到何處旅行等行動的動機，比較像人類科學。我自己亦預計人類科學會日漸重要，取代現在的巿場策略想法。假如我們的經濟不再是以貪念為本，而是建基於生活質素及社會進步，人類科學便會變得日漸重要」。

「潮流不會死，但業界運作方式會」

反時裝，是Edelkoort最出名的論述之一，但個人更感興趣的是她如何捕捉這個概念。「時裝不是以時間為本，但潮流是。例如公元2世紀的時裝都是時裝，但未必是潮流。時裝潮流不會死，但現時的時裝業運作方式會，因為它太過古舊。沒有人敢講但我會，是因為我的運作方式較獨立。這言論涉及很多風險，但不少人感激我曾作出這番言論。我在Business of Fashion發布此言論時引發不少討論，成為一項社會運動。我不是一個潮流監察者（trend watcher），所以我的目光不在當下，而是回到我的直覺，在一些關鍵字的靈感中深入研究。例如有一天我在舊作中看到emancipation（解放）一字，便感到自己該做一點與這個字相關的事，並以解放所有（Emancipation of Everything）為某季潮流的主題。當時是2015年，我覺得粗用色調及布料，如米色、牛仔布等，都有先入為主的形象限制，於是有了轉化這些既有印象的想法，將這些元素解放，透過設計轉化為具精緻、女性化感覺的元素。其後2017年，華盛頓亦舉行了女性解放大遊行。這種過程有點像靈媒，只能說我看到某字某句時，突然引起共鳴，會有一種超乎日常的感覺作為感應的開端，比思前想後更為精準，這種直覺能透過訓練而變得準繩。」

重拾工藝對抗機械化

與潮流先知會面，當然希望看她如何預測將來的潮流，包括科技為潮流預告帶來的衝擊。「我們活在一個為人類存亡而戰的時代，人類本身已瀕臨滅亡邊緣，其危機更是日漸加劇。機械人科技會瓦解社會，讓世界變得難以管治。同時極右主義抬頭，加劇內戰和人與人之間的摩擦，將人異化（alienation）。我想人最終能跨過逆境，但未來廿年將會是掙扎時期。最重要的是人要重掌溝通媒介，而不是反過來被媒介控制。生產過度機械化，人亦要重拾工藝作為對抗。另一個影響是大數據。我認為大數據帶來的影響會日漸減少，時裝的變化亦在減慢。現時潮流的變化不多，每年的差別不大，例如15年來都興風褸，50年來都興寬身束腰上衣，這種無變化令人吃驚。消化當下數據作為潮流，只會讓未來潮流更貼合現在。大數據比較像潮流監察而非創作新事物。短期而言是一個安全網，但長期而言則是一個讓業界天崩地裂（skyfall）的陷阱。現時業界發掘不少數據，但最終會減緩整個社會的發展，因為這種發展方式只會減低創意發展。」

文：Dawn Hung

編輯/李東阳

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