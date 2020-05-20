文：宋霖鈴

「茶是一種craftmanship，人透過理解自然來學習茶道，加上創意和程序，製造出不同色香味的茶飲，茶和設計及工藝，自然關係密切。」本地設計品牌Milk Design創作總監利志榮，以設計師角度理解茶。要感受茶趣，除了味蕾的即時反饋，也可以從與茶相關的設計入手，由他聯合策展的「肆樂──草人木」展覽正正是將當代茶相關設計濃縮的一個場合。

踏入展場，一股茶香飄至，場內先有基本6大茶的茶葉，領觀眾以嗅覺進入茶世界。然後是視覺，策展人周婉美和利志榮從日本、台灣、內地搜來10個品牌，讓圖像和文案與茶對話。台灣品牌「茶田35號」，以水墨畫捕捉種植山茶的精髓；日本茶品牌「Saudade」調子明快，包裝上是一片茶葉產地的風物畫；「一茶一世界」的中國哲學，則刻劃於鳳凰單叢茶的簡約黑色茶罐上，遙遙呼應着茶葉發源地那些老邁的單樅大茶樹。

「展覽位於灣仔社區，觀眾會是這裏的街坊，講設計大家未必明白，但講飲茶、講耕種，便容易理解了，設計師亦不必失去他們的尖銳性，可保留作品背後的獨特想法。」來到茶器展區，利志榮上述的願景呈現得更具體。觸及茶具，即能連結起大家喝茶的記憶。當中來自台灣的「采采食茶文化」，帶來形如魁悟石山的山壺。山壺以江蘇宜興紫砂泥製作，本就有透氣佳、能長時間保留茶香的優點，當配以小石頭般的茶杯，整套茶具更指涉枕石漱流、修養身心的境界。方方正正的山壺旁，是圓球體的頑壺。頑壺屬台灣品牌「不二堂」產品，顧名思義，頑壺充滿頑皮玩味，圓球體的一半是具有茶漏裝置的茶壺，另一半為茶杯，用家單手便可完成泡茶程序，是外出泡茶的恩物。

智能冲泡機 快捷體驗

行雲流水的沏茶程序，未來可會被愈來愈依賴科技的人類嫌棄？在講求效率的香港，冲茶機兼智能平台Lify應運而生。平台透過手機應用程式分析用家體質，再推送出適合茶飲。只要將咖啡膠囊般的專利茶餅放至智能冲泡機，一分鐘內便可享用飲品。這種泡茶方式確保質素統一，過程快捷，受辦公室或貴賓室歡迎。

然而，沏一壺茶的雅意，始終需要一桌茶席來醞釀。茶席可以樸素，可以精緻，由陶藝創作本地薑「梨木製陶所」帶來的，是一種古樸而粗野的茶席。為了是次展覽，其二人團隊許俊傑和李穎儀以研究已久的柴燒技術，做出一整套茶具，並以日式和室風格展示。配以普洱、烏龍茶等烘焙度高的茶葉時，柴燒壺能吸收普洱儲藏過久的雜味、或茶葉未退的火氣，提升茶葉味道。

茶席的靈魂在於茶，主體是茶具，但要讓靜態的茶席活起來，全賴茶席主人的演示，以至與賓客之間的交流。如何令不同文化背景的人，自如地聚腳於茶席格局？這是利志榮早年因緣到米蘭參展而構思的問題：「當時要做一件作品宣揚香港設計，我們想起原始的中國文化──茶。」於是他設計了一張可流動的茶席，為來賓即場冲茶，將茶文化帶到展覽現場。

流動茶檔 輕鬆以茶交流

在展覽尾房的作品「流動茶檔」，正正陪利志榮先後於米蘭、首爾、芝加哥、上海等地展出。茶檔以手工木製，高至腰間，桌上的電爐、連接污水桶的鋅盆、茶盤一應俱全，拉出桌前金屬板，茶藝師余文心將沏好的茶奉上，「平時我習慣坐着泡茶，但其實昔日人們會站着泡茶，身體活動得更自如。站得夠直，也令茶香及茶味直接到達腦部。另一方面，傳統茶席除了考慮器物的功能，亦需考慮其素材配搭，而無論是傳統或當代器物放上這架茶車，亦沒有違和感，整個場景令人放鬆。」呷一口茶，看見桌上種種茶器，話匣子隨即打開，聽她娓娓道來茶經，繼續享受五感上的馥郁。

■Info

「肆樂——草人木」展覽

展期：即日至7月19日

地址：灣仔茂蘿街7號

查詢：www.designspectrum.hk

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com