辣媽CEO：家的味道

熱愛煮食是因為愛

其實我份人最怕熱，但去街市買餸一定會親自出馬，主要看有什麼食材，不是想有就有，曾經試過行完整個旺角街市，就是買不到想要的新鮮游水大蝦時，我這個CEO就要當機立斷，改用其他海鮮煮其他菜式。不過由始至終，煮什麼菜式，我的考慮從來不是自己喜歡吃什麼，平日食飯是考慮家人喜歡吃什麼，請客食飯是我的好友喜歡吃的菜式。我熱愛煮食背後原因，是因為愛！

我雖然自小接受西方教育，但骨子裏其實很傳統，講起來要多得我阿媽自小灌輸的洗腦式教育——做女人不管在工作上如何出色，出嫁為人妻人婦後必須「持家有道相夫教子事奉翁姑洗手作羹湯」。不止是理論，她也以身作則，真人示範，不是一日半日，是一輩子，回想起來，都不得不給她一個服字。所以說一個人的成長，原生家庭及父母的教育、影響，真的很大。自小和阿媽對着幹的我，都逃不過被耳濡目染潛移默化，被她同化了，承繼了她的衣鉢，走上了入廚之路！

我細細個就習慣又喜愛往廚房轉，爸爸愛熱鬧又饞嘴，家中經常大排筵席請客打麻將食飯，不知幾熱鬧。阿媽煮的東南亞大江南北菜式，媽姐做的地道廣東菜，保母做的蘇浙菜式，我很幸運自小有機會見這些場面，有得睇有得食。

年紀愈大記性愈差，成長中很多片段都已經淡忘，但忘不了的是媽媽餸菜的味道。婆婆雖然不在了，大小T兩個「阿婆成日整呢個餸」經常掛在嘴邊。前兩日大T還問我，她和婆婆的口味是否真的很相似。我還未開口，小T已經搶答「直情一模一樣啦」。即使婆婆走了，那味道那感覺那溫馨那份愛，也是家的味道，永留心中！

很想食媽媽煮的飯 回家吧！

最近做了一個親子訪問，記者是一名年輕人。過去幾年的社會運動，不少年輕人因為立場政見和父母不同，出現很多爭拗爭吵，關係僵持甚至反目，問我有什麼方法緩和紓解。曾經有記者訪問一群因和父母政見不同而有家歸不得的年輕人，令我最印象深刻及極其心痛的是，他們異口同聲說想家，很想食媽媽煮的飯，飲媽媽的老火湯。我給記者的答案是，回家吃飯吧！

回歸基本，不管政治立場意見如何不同也好，一家人的關係都不會變。回家食飯，一家人就好好一起食餐飯，關掉電視，不看新聞節目，閒話家常，食多啲餸菜，飲多碗湯，冲過涼換件乾淨衣服，好好休息瞓一覺。媽媽的心事，透過用心煮的餸菜，子女吃在嘴裏，心中更覺暖，彼此情深說話不需要再講，一切盡在不言中。

家的味道，是一輩子忘不了的味道，我煮食，是為我的家人、好友及我所愛的人，留味道！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第294期]