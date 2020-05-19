親子筆陣．玩創校長：教育新常態

「新常態」一詞雖然是新出現，但所表述的社會狀態卻是反覆出現，人類社會歷史就是從常態到非常態再到新常態中發展，每當一項新的科技，或重大的政局變改或戰爭出現，新常態必然會出現，問題只在於新常態出現的速度，以及我們對目前常態的倚賴度。

知識載體改變 出現新常態

「教育」的意識形態總不會離開「知識載體」，歷史告訴我們，遠古人類習慣把資訊記錄在龜甲或獸骨上，稱為甲骨文。後來有人為了更易收藏及攜帶資訊，於是把文字記錄在竹簡、木牘及縑帛之上，成了「冊」、「典」及「卷」，出現當時的「新常態」。發展到東漢的蔡倫，他發明了造紙術，這項突破的「高科技」發明改變了整個資訊保存的方法，又再一次出現人們讀書的「新常態」。我們於學校內，以紙筆為主的教學用了1900多年後，今天學校因疫情停課無法在校內派發工作紙，改用網絡上下載功課及教材，「教育新常態」又再次出現。

上述「知識載體」改變出現時，總會有「舊常態」的持份者會以不同的原因及理由，反對「新常態」的出現。如1940年代原子筆出現在香港時，一直用毛筆教學的書室及「卜卜齋」教師也會認為原子筆是「寫壞手」。

經歷4個月的停課，香港學生嘗試了以電子的方法學習新知識，只要教師把教學資源放上網，學生可以隨時隨地以自己的學習進度，按個人生活的時間表來學習知識。如學生已掌握該課題，可以跳過教師教學，直接去完成教師給予的功課；如果學生對該課未能完全掌握，也可按自己的進度，重看教學短片，或尋找更多網上教學材料，按自己的學習需要來學習。經歷這樣主動及個人化的學習後，學生真的能夠返回課室，以一名教師對着30個不同學習需要學生的方式，以單一教學課題的方法來學習嗎？

料未來更不穩 伴孩子面對衝擊

我們雖然不是未來學者，但未來是可預見的，就是更加不穩定，會有更多天災人禍，有更加多「新常態」出現。作為今天的父母及教育工作者，如果我們以固有的思維，來面對孩子的未來，只會收窄下一代發展空間。每一次「新常態」的出現，如有更多持份者協助來把稜角磨平，不但可以穩定變革時的衝擊，更能發揮時代給予我們的責任，陪伴下一代成長。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第294期]