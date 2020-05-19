知多啲：取消Pre-S1抽樣成績 banding沿用舊數據

對於局方的安排，周德輝表示理解，又指該校學生一直表現平穩，不抽取今屆學生相關成績，對學校「banding」升跌沒有太大關係，「業界憂慮今年情况特殊，認為學生成績數據不足以反映實况，這是可以理解。但其實培育學生是長時間，也不是這三幾個月之間的事，所以Pre-S1是否計分，對我們影響不大，反正也沒有特別加操，但既然多了空間，便會為同學做多些升中準備。」

吳永雄認為，如果2016、2018年數據好的小學，會絕對歡迎此安排，因為佳績可多用兩年；但如果2016、2018數據差，而今屆六年級學生成績很好的小學，則未必樂意，因為本來有機會「止跌回升」，現在差的數據還要影響學校多兩年。

他說，雖然新安排對該校影響不大，但復課後，仍然會重點幫助小六生應付Pre-S1考試，希望畢業生在中一時能編入精英班。「始終停課這麼久，加上沒有了大考，同學總會變得懶散，特別是那些今年提早公布自行學位結果後、已知悉獲派位的學生。在兩大因素影響下，這些同學對應考Pre-S1的態度是否仍能認真及專注，相信這亦是全港六年級老師一起要面對及跟進的重要課題。」

不過，李小寶便直言對局方的決定感到失望，她解釋：「因為禤小這兩年在課程上有很多改革，也大大增加了英語外籍老師的數目及其他英語學習配套的資源，數學科又推行電子化及遊戲化學習，學生的學習動機明顯提升，相信會有助學生整體成績上提升。」

[Happy PaMa 教得樂 第294期]