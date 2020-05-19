換「櫃」貼士：尺寸大=容量大？還看內籠物料、設計

雙冷凍系統 冷風更足

雪櫃儲物太多有可能令溫度上升，Thomas建議選用有雙冷凍系統的款式。以雙門雪櫃為例，冷凍格和冷藏格分別用獨立製冷送風系統，令冷風更充足；加上冷凍格和冷藏格空氣互不流通，可避免氣味交雜。另外，傳統款式雪櫃的冷凍格，其出風口多位於上層，低層溫度有可能高1至2℃。但新款雪櫃的個別儲存格可精準、靈活地調校內裏的溫度，例如儲存魚和豬肉等新鮮食物，可把相關儲存格由一般2℃降低至-1℃，進一步提升保鮮效能，而毋須把整個冷凍格降溫，更省電環保。再者，解凍冷藏食物時，也毋須把食物由冷藏格移師至冷凍格，可直接把冷藏格的儲存格溫度由-18℃提升至4℃。另外，舊款雪櫃的內籠角落溫度或較高，因冷風未必能有效送至，有新款雪櫃內籠配有一塊延伸至角落的金屬背板，可以加強降溫效果。