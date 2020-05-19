善用袋盒 篩選食材 雪櫃慳位 食物保鮮

要達理想冷凍和冷藏效果，雪櫃冷凍格要維持於0至4℃；冷藏格（俗稱「冰格」）維持-18℃或以下。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影表示，雪櫃儲藏量最理想不要超過七成，否則會阻礙冷風吹送和流通。只是家中人多，雪櫃又細，怎麼辦？請教了兩位家務專家，齊齊分享雪櫃慳位大法。

1. 入貨前「斷捨離」 先吃舊食材

「不少人買餸回家後會急不及待把所有食品塞進雪櫃。」僱員再培訓局家務助理課程導師張美鈴指出，迎接食材回家前，首要任務是施展「斷捨離」大法，先清走所有過期、變壞、破爛食品；並按「先入先出」原則，即擺放了最長時間的食材最先清理或吃掉。另外，豉油、醬料等調味料及一般乾貨都可不用冷凍，擺放家中乾爽的地方便可（見表）。

此外，要注意擺放食物的方法。如把食物胡亂堆疊，每次尋找時就像玩尋寶遊戲，費時失事之餘，胡亂堆疊其實更浪費空間；雪櫃門打開時間長了，也影響雪櫃內的溫度。她建議參考超市的貨架，把食物一件件整齊地排列；而即將食用的可放在近門位置，方便取用。如用可密封（airtight）的密實盒保存食物，建議用體積相同的款式，整齊地疊起，有助節省空間。若想進一步慳位，可用密實袋盛載沒有汁液的食物。

2. 乾爽蔬果耐放 魚類抹鹽存放

不少人會一次過買3至4天的餸菜，但要注意不同食材有不同保鮮期，張美鈴以蔬果為例，指菇類最易變壞，放雪櫃一般約可保存3天，建議購買後1至2天內食用；葉菜類和瓜類，約可保鮮3至5天。「購買合時、新鮮的種類，也可擺放較長時間」，例如4至5月雞髀菇、菜心、油麥菜、韭菜、節瓜、合掌瓜品質一般都不錯，乾爽、品質好的蔬果可擺放較長時間。但要注意，水分太多的蔬果會較易變黃及腐爛。「放入雪櫃前宜切走葉或根的腐爛部分，再用抹手紙吸乾水或晾乾後放入密實袋，這樣做既慳位又保鮮。」

張美鈴認為，用來蒸煮的魚最好即日食用，否則會有腥味；「用來煎煮的紅衫魚或牙帶魚，則可冷凍保鮮1至2天，但最好清走內臟、魚鰓及血，抹乾及用鹽塗抹後放入密實袋才放進雪櫃。魚鱗可提升保鮮度，可在煮食前才清走」。

鮮肉急凍易流失肉汁

曾任教僱員再培訓局家務助理課程的陸文海說，煲湯或蒸煮最好用新鮮豬肉，味道會較可口。「雖然鮮肉也可和急凍肉一樣放進冷藏格，但冷藏太長時間會流失肉汁、影響口味，尤其是新鮮排骨，肉量比豬扒少，經冷藏後會變乾、不好吃。」如打算把肉類冷藏超過一星期，建議索性買較便宜的急凍肉。購買大量冷藏雞翼後，可用密實袋按每餐分量獨立包裝，可更靈活使用冷藏格空間。「如用密實袋存放肉類，密封前擠出袋中的空氣可減省空間。」另外，在冷凍格存放的肉類，可先按每餐分量切細，並加入醬料調味，然後用密實袋分開存放。

3. 醃料助抑菌 水果皮保鮮

方麗影說按每餐分量用密實袋、密實盒存放食物的做法可取，提取時可減少雪櫃中其他食物接觸室溫的情况。這樣亦可避免把過多分量的食物解凍後重新放入雪櫃，減低滋生細菌的風險。而把食物整齊擺放可減少搜尋時間，避免其他食物接觸室溫。

油、鹽、醬料有助抑制細菌生長，把肉類去皮、去肥肉及去骨後切細醃好，用密實盒放入雪櫃是既衛生又可節省空間的做法，但生果做法有點不同，「生果皮有保鮮作用，切勿為節省空間而把生果砌細後冷凍。但製作加入沙律醬的沙律則例外，因生果切粒後被沙律醬包裹，有助保鮮」。有獨立包裝的食物（如朱古力等），放入雪櫃前宜拆走包裝盒，盒子除浪費空間，亦阻礙冷空氣接觸食物而削減降溫效果。「另外，建議買獨立包裝雪糕，因家庭裝體積大，每次拿出來吃都有沾染細菌風險，二來亦會長時霸佔雪櫃空間。」

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

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