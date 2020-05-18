醫學滿東華：治風濕病 點止緩痛

替陳先生作進一步檢查時，發覺他數根手指關節、膝關節及手腕關節仍然有輕微腫脹，而且有5至6個關節還有觸痛感覺；再看血液報告，反映發炎指標的血液沉降率（ESR）及丙種反應蛋白（CRP）仍然高於正常水平，病情控制還未達到理想。

「陳先生，你的治療還未達標啊！」

陳先生有點詫異：「經治療後，我已不再用拐杖，而且手指已可以開始活動，也沒有早上僵硬感覺。我聽人說，風濕病是不治之症，就算怎樣控制病情也一定有反覆，小小痛及腫是必然的。現時關節的腫痛，我已可以接受了。」

避免關節持續發炎致變形

「陳生陳太，你們有沒有聽過類風濕關節炎治療至達標（treat to target）的概念？近這20年，風濕病發展有很大突破，尤其在病理機制中，於治療策略及新藥物研發方面均有很多嶄新的思維和方法。而在類風濕關節炎治療中，其中一項重要目的是制止關節因持續發炎而導致變形。而及早診斷及治療，配合治療期間緊密監測，再於治療過程中按需要改善用藥，以達至理想診治目標，便是當中的重要策略。」

「那怎樣才算達標呢？」陳太心急地問。

「現在我們治療的目標，已不單是止痛或減痛而已，而是更嚴謹地把病情控制至臨牀緩解；即是持續治療多個受累關節，直至疼痛或腫脹的關節減至不多於一個，以及所有反映發炎指標的血液檢測達到正常為止。」

「那不是和正常人無異？」

「是啊！如果未達標，便需要加強或更改原本使用的藥物。幸好現時除了可採用傳統的風濕藥改善病情外，還有不同種類的生物製劑供選擇，例如標靶藥等。因此，治療要達到臨牀緩解的目標並不困難。」

陳先生及太太聽罷，對我說：「原來治療效果還可以做得更好，那我們要更積極地面對此病，希望早日達到臨牀緩解。」

現時風濕病的治療目標不單是止痛，還希望病者回復正常生活。而這種治療至達標的概念，除可更有效地減少類風濕性關節炎病人的徵狀及併發症外，更被逐步應用於其他風濕病如銀屑病關節炎、紅斑狼瘡、痛風等，所以風濕病患者千萬不要灰心或過早放棄。

文：葉文龍（東華三院綜合診斷及醫療中心臨牀服務總監）