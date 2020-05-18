姿治通鑑：在家工作「危機」四伏

勞工處辦公室職安健指引重點包括：舒適的觀望角度約為向下15至20度，屏幕與視線成直角，前臂與上臂大約成直角，手腕保持平直或最多傾斜少許，椅背及座位可調校高度，座墊前端有圓或渦形邊，如有需要可使用腳踏及手腕墊，確保有足夠空間讓下肢伸展，屏幕支架可旋轉及調校其斜度等。預防勝於治療，如果需要長時間面對電腦工作，建議在勞損受傷前，先花一點工夫處理好家中工作桌的職安健安排。

除了處理好硬件配套，自身姿勢也十分重要。頭部重量約佔體重百分之十，即約10多磅，如果我們長時間低頭對電腦工作，後頸肌肉需要長期使力把保齡球般重的頭部固定，慢慢會出現肌肉痠軟及疲勞。另外長時間處於圓肩狀態，肩關節囊、胸肌變得繃緊；肩胛菱形肌、背部下斜方肌變弱，肌肉不平衡使寒背更嚴重，此症狀稱為「上交叉綜合症」，常見於文職工作人士。患者容易受肩頸疼痛繃緊、上肢麻痹、頸椎移位等頸椎問題困擾。

梳化變電腦椅 坐直站起「閃腰」

職場常見的肌肉骨骼痛症成因包括：長時間維持固定姿勢、不自然或過度伸展、重複及費力的動作等，在家中工作同樣是「危機」四伏。例如一般梳化較軟身，對腰背之承托力較電腦椅差，需要刻意稍用腰腹核心肌肉力量才可保持良好姿勢，因此大部分坐梳化人士，不論是工作、煲劇或玩遊戲機，也傾向放軟身體。在物理治療門診，也見到有坐在梳化、電腦放大腿上工作的朋友，在工作一兩小時後坐直站起時「閃腰」，觸傷舊患。另外如需同時使用電腦及電話工作的朋友，應使用耳筒或揚聲器，避免傾頸聳肩夾住電話，現今智能電話都很薄身，尤其容易過度伸展而傷及頸椎。

雖然大家可能已返回工作間，但亦建議用電腦工作每45分鐘，應稍為休息及伸展身體，減低引起痛症的風險。

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）