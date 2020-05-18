實心實意：抗疫日常 為自己打打氣！

突如其來的新冠肺炎疫情，令不少香港人憂慮和不安。農曆新年前後，市民四出排隊「撲」口罩、酒精搓手液、漂白水以至廁紙和食米等，而上班族改為留家工作，透過視像開會，世界好像每天都有突發變化，令人喘不過氣來。

大部分港人經歷2003年SARS，相關經驗雖成為重要參考策略，但也可能構成包袱，尤其是那些揮之不去的恐懼。也許，這就是今次面對疫情時人心虛怯、浮躁不安的成因。

口說「我很好」 心底隱藏壓力

在寧養院內，我們要關心晚期病人及長期病患者身心需要，除了加強消毒院內環境、提供安全舒適環境外，也絕不會忽略同工們身、心、社、靈的需要。畢竟，醫護同工脫下口罩和保護裝備後也是普通人，也需要四出「撲」口罩、消毒家居、關心家人健康，亦承受不同程度的壓力。因此，在疫情下，我們加倍注重心靈關顧，每星期邀請6至12名同工參與小組，讓他們向身邊人傾訴，抒發情緒。

我們以引導方式，鼓勵同工表達心底感受，透過剖白檢視自己心理狀態，整理思緒和感受。記得在一次聚會中，有名同工起初總是避而不談，只表示：「我沒有什麼想說，我很好。」當其他人逐一分享後，她終於說出心底話：「我很想為一位家人祈禱，他有重病，很久沒有與他聯絡，我很擔心他。」其實，不是人人都理解自己，不少人更會將情緒隱藏起來，因此我們要懂得抒發，既然不知疫情何時過去，何不找些令人身心舒泰的方法，為自己及身邊人打打氣。

人總要動起來

既然現在大家都盡量留在家中，大可做一些以往因工作忙碌而少做的事，例如運動，可發掘適合在家做的運動——踏健身單車、Sky Walker、開合跳、掌上壓及拉筋等，既可令身心放鬆，又可保持肌肉和骨骼健康，養成定時做運動的好習慣，為長期抗疫增添力量。

人總是愛回家

香港上班族出名工時長、應酬多，商務酬酢也好，相約三五知己共聚也好，總是有不同藉口外出用膳，甚少回家與家人吃飯。疫症帶來的「副作用」是大家餐餐留家吃飯，重拾久違了的溫馨，並明白到好好珍惜在家的日子、多陪伴家人、欣賞住家飯的味道、感受和讚賞下廚者的心思和心意，是何等重要。即使粗茶淡飯，能與家人共享就是幸福。

人總要懂享受

如果獨自用餐，不妨放下手機，把目光停駐在食物上，用舌尖感受食物的質感。你會發現，每一口美食，都可讓你感覺良好。也要靜看食物的色澤，並專注地用各種官能和感知能力，去享受每一餐。法國人稱這食法為Fooding（food + feeling食物加感情），是一套「食」的哲學。從中感受香氣，欣賞美感，感激天賜糧食。

人總要心相通

雖然不可相聚，誰說不可互相問好？不妨突破每年只有拜年才相見的習慣，致電久未聯絡或住在地球另一邊的朋友或長輩，也可網購小禮品送贈他們，為對方帶來驚喜。

人總要靜下來

曾經機不離手，哪裏有口罩就蜂擁排隊，哪裏有網上取籌就去等抽籤購買抗疫物資。但瘋狂購買物資後，總要停下來，讓眼睛如慢鏡般靜看四周，同時察看內心，藉此緩和壓力。停下來三五秒，深深呼吸，感覺並辨識自己的情緒及身體反應，覺察心中的想法與情感，包容、接納及留心當刻身體各部分的感受。或可步行幾分鐘，過程中把煩擾的人和事放下，也不批評他人和自己，有信仰的就在此刻把心靈交給上帝。

人總要有希望

1997年禽流感、2003年SARS、2009年豬流感……經歷種種疫症，學懂了無論多難走的路，總會走過，亦汲取了教訓，雖然還未許鬆懈，但根據過往經驗，香港人不必為疫情絕望。天，沒有下不完的雨，既然雨過總會見晴天，在此間乍現的彩虹盛載着色彩和希望，讓我們一起將幸福和溫暖凝聚起來，化作一個又一個祝福，期盼人人得享平安和喜樂。

文：黎嘉翰（靈實司務道寧養院資深院牧）