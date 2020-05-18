知多啲：學者：CuMask銅量低 致重金屬中毒風險小

有銅離子口罩標榜是「納米」，是否意味用上納米粒子？陳表示，納米粒子多屬於金屬粒子或氧化物粒子，通常不溶於水，較難完全鎖住在口罩纖維內。由於納米粒子的大小是人體細胞的千分至萬分之一，一旦吸入體內有可能直接進入細胞，產生基因毒性。但他估計，納米粒子成本高昂，生產商為省錢多數不會用上納米粒子，而是使用銅鹽或銅絡合物溶液，把銅離子穩固吸附在口罩纖維上，不會引致吸入人體的風險。陳鈞傑表示，CuMask使用較大的毫米銅，即使脫落也不易吸入；加上口罩銅量很少，市民不用擔心引致重金屬中毒或超標等問題。

亦有可重用口罩以殼聚糖纖維製作。陳鈞傑表示，殼聚糖是一種天然聚合物，由蝦殼、蟹殼等甲殼素經強鹼處理而製成。殼聚糖沾水後表面會帶正電荷，由於大部分細菌的細胞壁帶負電荷，因此殼聚糖能吸附細菌，弄破細胞壁來殺菌。他引述文獻指，當殼聚糖濃度達2g/L時，能消滅金黃葡萄球菌達95%。

殼聚糖對付新冠 需科學實證

研究文獻多指出殼聚糖能殺細菌及抗真菌，亦有其針對抗病毒的文獻，他引述2016年科學期刊Scientific Reports發表的論文，研究人員以感染H7N9流感病毒的老鼠為研究對象，把殼聚糖注射入老鼠體內，10日後，老鼠可以抵抗流感病毒。但它只屬動物實驗，未有臨牀應用於病人身上。至於殼聚糖口罩能否過濾新冠病毒，陳鈞傑認為需要科學實證。

殼聚糖具屬醶性的胺基，所以不能用帶酸性液體洗滌，如檸檬水、醋等，建議用家以中性或偏弱醶性的清潔溶液，如肥皂水、家用洗手液等。另外，部分研究估計殼聚糖是透過吸附及分解細菌細胞中的金屬離子（例如鈣離子）來殺菌，因此清洗口罩時，清潔溶液中不宜含金屬離子，以免減弱口罩的抗菌功能，「可使用自來水來清洗口罩，但由於自來水含有小量鈣、鎂等離子，所以蒸餾水會是更好的選擇」。