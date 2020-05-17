星期日文學‧當林白擊敗羅斯福成為總統：菲利普羅斯與《反美陰謀》

簡單歸類，菲利普羅斯是美國猶太小說作家，在他之前，美國猶太文學人才輩出，屈指一算就有辛格（Isaac Bashevis Singer，一九七八年諾貝爾文學獎得主）、馬拉默德（Bernard Malamud）、貝婁（Saul Bellow，一九七六年諾貝爾文學獎得主）等等，可是，四人都已先後辭世了。

羅斯生於新澤西州紐華克市的中產階級猶太家庭，羅斯的父母雙方，都是第二代猶太移民，而父親是保險公司經紀。羅斯是家中次子，一直在猶太人社區中成長。他在紐華克的羅格斯大學讀了一年，就轉往賓夕法尼亞州巴克內爾大學，一九五四年以優秀的成績畢業，一九五五年獲得芝加哥大學文學碩士學位並留校任教，並且在陸軍服役，因受訓時受背傷退伍。翌年羅斯攻讀博士學位，但很快就放棄研究，轉為專業寫作。

一九五九年，羅斯以中短篇小說集《再見，哥倫布》（Goodbye, Columbus）一舉成名，一九六○年更以此書獲得美國國家圖書獎（National Book Award）。同年羅斯任教於愛荷華大學作家工作坊，兩年後成為普林斯頓大學駐校作家，並曾經在賓夕法尼亞大學教學，直到一九九一年退休。羅斯一直不停創作，退休後所寫的小說同樣出色。

美國戰後三部曲

羅斯退休後，出版了廣受推許的代表作「美國戰後三部曲」，當中包括了《美國牧歌》（American Pastoral，一九九七）、《我嫁了一個共產黨》（I Married a Communist，一九九八）和《人性污點》（The Human Stain，二○○○）。

《美國牧歌》中，猶太人的黎沃夫（Seymour "Swede" Levov）在中學時已是運動健將，他娶了選美皇后為妻子，更成為了生意興隆的手套工廠老闆。可是到了一九六八年的反越戰時代，他的女兒成為了激進的炸彈客，黎沃夫的妻子也不忠，人人各有盤算，表面美滿的美國田園牧歌，實在是反諷。《美國牧歌》在二○一六年有失敗的電影改編。

《我嫁了一個共產黨》的主角艾拉林格（Ira Ringold），是著名的廣播劇播音員，由於他的共產黨員身分，在戰後美國的麥卡錫時代，惹了許多麻煩，而對他最致命的一擊是反猶太的猶太裔妻子伊芙弗萊明（Eve Frame）發表回憶錄，題為「我嫁了一個共產黨」。羅斯以《我嫁了一個共產黨》一書，影射前妻嘉麗寶琳（Claire Bloom）。

《人性污點》的主角西爾克（Coleman Silk）本是淺膚色黑人，他在軍隊中選擇過渡成為白種猶太人，他的妻子不知道他的身分秘密，西爾克成為四個孩子的父親和學者，直到西爾克因為在課堂上說了一個「鬼」（spooks）字，就被指控是種族歧視。

在「美國戰後三部曲」以後，羅斯的又一小說高峰是二○○四年的The Plot against America，小說的時間軸推上風起雲湧的四十年代初。

猶太小孩與拉比

羅斯經常將個人經歷往事，寫入小說，The Plot against America也不例外，從早年的《再見，哥倫布》以來，羅斯對於猶太社群和宗教，一直沒有好感，諷刺甚多。

舉例說，《再見，哥倫布》中的短篇小說〈猶太人的改宗〉（The Conversion of the Jews）是幽默的諷刺之作，小說中的奧茲（Ozzie Freedman）是一個猶太裔美國男孩，好奇而認真的他，對猶太學堂的賓德拉比（Rabbi Binder）提出了一些尖銳問題，例如耶穌基督的身分等等，最尖銳的一個是，六日創造天地的上帝，能否沒有性交，就給馬利亞一個孩子。拉比當然不同意，但奧茲卻念念不忘。卒之，賓德拉比打了奧茲一巴掌，奧茲的鼻子留血，哭喊賓德拉比是混蛋，就奔跑到猶太會堂的屋頂邊緣。

拉比要奧茲下來，消防員和奧茲的母親都到了。奧茲威脅要跳下去，除非每個人好像基督徒禱告般屈膝跪下，奧茲質問拉比是否相信上帝，甚至上帝沒有性交就可以生孩子，又要所有人說相信耶穌基督，又要母親答應不要為了上帝打人。最後他下來了，落在消防員手持的黃色大網正中。

〈猶太人的改宗〉雖然是羅斯的早年之作，但在羅斯晚年力作The Plot against America中，也是用猶太小孩的目光看世界，又有對拉比的質疑。

從小說到電視劇

The Plot against America是一部架空歷史小說（alternate history），最出色的架空歷史小說代表作，當然是菲利普狄克（Philip K. Dick）的《高堡奇人》（The Man in the High Castle），香港文學的例子就有陳冠中的《建豐二年》。

The Plot against America的架空想像是羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在一九四○年的總統大選中，輸給了著名的飛行員林白（Charles A. Lindbergh）。從此之後，林白對希特勒的侵略，虛作無聲，選擇中立，而林白的新政府更開始了歸化猶太人的計劃，而美國社會的反猶太主義情緒，更日益高漲。羅斯筆下的這些大時代改變，卻是由新澤西州紐華克市的中產階級猶太家庭見證，這個家庭中最年輕的一個，是小學生菲利普，恰好對應羅斯的童年生活。

由此看來，The Plot against America的最獨特之處，在於架空歷史小說雖然是以向壁虛構作為重點，但是這部小說又有很強烈的自傳色彩。另一方面，小說回望一九四○年的總統大選，但出版的時機，正值二○○四年的美國總統大選，當年是喬治布殊對決克里，最終布殊大勝並連任，當然人人記憶猶新的是二○○○年，喬治布殊以極些微的票數擊敗戈爾，當選美國總統，二○○一年的九一一事件，令美國發動了曠日持久的反恐戰事。

當然，歷史不斷重演，許多人一度以為二○一六年的美國總統大選，是希拉里克林頓的囊中物時，冷不防特朗普勝出選舉，改變了全球的秩序格局，這大概是電視劇集《反美陰謀》推出的時機了。

《反美陰謀》的架空歷史

為了方便討論，以下進入文本的討論，以電視劇集《反美陰謀》的內容為主。

《反美陰謀》一共六集，劇集由一九四○年六月開始敘述，一開始我們看到平凡而和諧的美國社區，當天是安息日。

赫爾曼萊文（Herman Levin）一家是普通中產階級猶太家庭，他和妻子貝斯（Bess）有兩個兒子：山迪（Sandy）和菲利普，貝斯的姐姐伊芙琳（Evelyn）尚未婚嫁，主力照顧年老而記憶力日漸衰退的母親。與赫爾曼同住的是侄兒艾爾文（Alvin），他的父母已逝。

赫爾曼獲得晉升機會，但隨之要為新崗位尋找更接近上班地點的新居所，他與家人看了另一社區的情况，可是大概沒有猶太人，更麻煩的是當地有一家德國人酒吧，帶有納粹主義的色彩。於是赫爾曼選擇不作升遷，留居原地。

伊芙琳與一個在紐約的已婚男子有染，可是那男人無意與妻子離婚。不久，伊芙琳在教師公會遇上本格爾斯多夫拉比（Rabbi Bengelsdorf），拉比是鰥夫，十分認同林白的反戰立場，拉比和伊芙琳雙方很快就有好感。

一九四○年十月時，林白持續發表反戰言論，而民間有不少響應，反猶太主義思想日漸抬頭。赫爾曼和侄兒艾爾文都不以為然，但少年人山迪已迷上林白，拉比更十分支持林白，他帶動伊芙琳認同自己的立場，更為林白的總統選舉造勢大會站台，發表慷慨激昂的演說。

獨特的是，在《反美陰謀》中，伊芙琳作為第二代美國猶太人，已疏遠了傳統的猶太宗教文化，拉比推薦她讀中世紀猶太哲學家邁蒙尼德（Maimonides）的經典作《迷途指津》（The Guide for the Perplexed），我們看到拉比提供的解津，其實不是猶太宗教，而是林白及其政策。無論如何，拉比與伊芙琳很快就訂婚和結婚，伊芙琳更為拉比工作，出雙入對，親近上流社會的權貴大人物。

一九四○年的總統大選，林白擊敗羅斯福當選，他貫徹對於戰爭的中立態度，容忍希特勒的納粹德國，民間的反猶太主義如野火般蔓延。

時間轉入一九四一年，忍無可忍的艾爾文，選擇加入加拿大的軍隊，遠赴歐洲的戰場，身心受創。至於拉比就水漲船高，為林白出謀獻策，山迪也靠近拉比與伊芙琳的現政府立場，疏遠了父親。母親貝斯深感不安，計劃移民加拿大。家庭日漸瓦解，社會令人焦慮，這一切都看在小孩菲利普的眼中……

政教（不）分離的社會

電視劇集《反美陰謀》的內容是一九四○至一九四二年的轉折時局，當中處理了急速的社會變遷，導演巧妙地通過收音機廣播、報紙報道、電影院的新聞短片（當時電視不及後來普遍），展現出大時代的事態進展。

《反美陰謀》的重心是現代猶太人的生活，作為第二第三代美國猶太人，赫爾曼萊文一家的宗教文化已日漸淡薄，但民族文化的影響力還是存在。本格爾斯多夫拉比是相當獨特的人物，他是猶太拉比，在講壇中引經據典，採取反戰的中立立場。

在現代社會中，理論上是政教分離（separation of church and state），所謂「教」，是指教會，而所謂「政」，當然不是指政治，而是指國家政權。本格爾斯多夫拉比對於歐洲鏖戰正酣的戰事，甚至對社會正熾熱的反猶太主義思想，採取中立立場，而對政要權貴，就積極靠攏，甚至許可伊芙琳獻媚。

本格爾斯多夫拉比一方面口說中立，另一方面就沒有走政教分離的路線。他顯然是《反美陰謀》中的負面人物，而最後他手執一冊猶太小說家卡夫卡（Franz Kafka）的小說《審判》（The Trial），正是要說出本格爾斯多夫拉比要承受歷史的審判。

小說的想像，歷史的現實

《反美陰謀》的架空歷史，也許是要以古諷今，畢竟美國總統權力甚大，一言一行，足以改變一國的走向。

回望八十年前的美國總統大選，當時美國處於大戰的陰影下，羅斯福擊敗了共和黨的威爾基（Wendell Willkie），第三度連任。歷史的現實是，羅斯福感受到美國人強烈的孤立主義（isolationism）和不干預主義（non-interventionism）傾向，一度承諾如果他第三度當選，並不會參與國外的世界大戰。可是，一九四一年十二月七日，日本偷襲珍珠港，美國人奉行的孤立主義，一轉而為支持介入參與戰事。歷史的軌迹從此改寫，為德意日的軸心國，寫下兵敗如山倒的伏筆。

至於林白，眾所周知，他是史上首位完成個人不着陸飛行橫越大西洋的飛機師。林白未必是納粹主義者，但由於他的不干預主義的立場、對羅斯福的不滿、反對支援英軍，以及對於猶太人的批評，長久以來，林白被視為親納粹的一員。

林白兒子的綁架案，是美國歷史上最著名的綁架案之一，在小說和電視劇集中，也有陰謀論的新想像，這一點頗富巧思，在此無謂在三言兩語之間道破，就留待大家自行發掘了。

The Plot against America中，菲利普以獨白說明了，林白參選甚至當選，一切天翻地覆，所有事情像前所未有的，個人視作理所當然的人身安全消失了。《反美陰謀》的推出，也許是劍指特朗普的當選與競選，教人意料不到的是一場席捲全球的疫症，也許又將人類社會與世界秩序，帶到新的一頁。

無論如何，The Plot against America只是小說，《反美陰謀》只是電視劇集，林白並沒有成為總統候選人，但是我們的世界正處於危機的邊緣……

文//鄭政恆

編輯//關曉陽

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