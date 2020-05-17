ways of seeing：《東京愛的故事》新舊版看東京的變與不變

事隔29年新版本播出，引來舊劇迷一片謾罵，直呼毁掉莉香的女神形象，而且場景又未免太「昭和」。

我們找來熟知日劇的文化研究人歸納出新不如舊的四大原因。

不過，亦有新生代認為此劇並非為超越經典而拍，而是創造一個屬於令和的東京愛的故事。

原因一：新莉香毁掉舊莉香

《東京愛的故事》（下稱《東》）絕對是開啟富士電視台「月九」（周一晚上九時連續劇）日劇黃金時代先河的元老劇。據劇迷憶述，當年只要響起小田和正《愛情故事突然發生》歌曲，腦海馬上浮現莉香（鈴木保奈美飾）的燦爛笑容，耳邊彷彿聽到莉香重複喊着完治（織田裕二飾）做「丸子」的甜美聲線。而新版的莉香（石橋靜河飾），雖仍愛笑，仍然喊着「丸子」，但性格卻大不同。究竟新舊莉香有何不同？

1. 對愛情不夠認真

文化評論人張穎恒覺得，舊莉香即使會投入不同關係，但她在劇中說，每次戀愛都很認真，會傾盡所有。可是新莉香首集已很容易就離開上司，很快與別人發生性關係，感覺新莉香對戀愛不如舊莉香認真，讓看過舊版《東》的觀眾有說不出的違和感。

2. 道德觀念薄弱

香港城市大學亞洲及國際學系一級導師陳仁川指出，雖然新舊劇同樣是女追男，但兩劇莉香的表達方式是相反。舊版莉香的經典對白「完治，我們來做愛吧！」新版亦有重現，但陳仁川指出分別在於舊版是二人做愛後一段時間，莉香才發現原來當時完治剛和里美分開；但新版卻是倒轉，莉美知道完治（伊藤健太郎飾）失戀，主動提出做愛。

3. 新版莉香太粗魯

陳仁川認為新版莉香的談吐和行為舉止粗魯，感覺不真摰、有機心，例如她雖說不喜歡別人說謊，但當被問及和部長的關係時卻支吾以對，道德層面上她是不需要被人喜愛的女主角。反而舊版莉香擁有真善美，為人設想和默默付出。

4. 女性地位提升

張穎恒說，新莉香被塑造為成功的獨立上班族，尤其第二集一眾同事下班後到居酒屋聯誼，莉香將一杯啤酒倒在男前輩頭上，很具象徵意義。他說，雖然新劇好看程度遠遜舊劇，但編劇將新時代的莉香塑造成更容易能決絕地完結關係的女性，並非舊版由始至終都由完治下決定，圍在完治身邊打轉，可以說新劇是擺脫了舊劇男性中心的意識形態。

新莉香更接近原著漫畫

1988年柴門文原著漫畫描述的莉香在非洲出世，11歲移居日本，故擁有活潑奔放的性格與愛情觀。當年不少評論指出，舊版日劇過於美化莉香，刪去漫畫中隨便和粗魯的性格，因此新版日劇的莉香其實更貼近原著。

張穎恒和陳仁川都直言沒有看過漫畫原著，事實上日劇迷亦未必會特意翻看漫畫，對觀眾來說，舊劇就是原型。看過舊劇，自然無法理解何以新莉香少了一份直率、深情與委屈，難免質疑選角有問題。

原因二：東京鐵塔太昭和？

有人評論新劇不是角色問題，而是這個時代還取景東京鐵塔會否太昭和了？不過，畢業於香港大學主修日本研究、居東京12年多的駐日記者婁吉瓊卻說，時至今日，每每舉辦東京代表建築投票時，東京鐵塔仍是壓倒地勝利，非晴空塔可取代。「日本人（東京人）普遍都對東京鐵塔更有好感和親切感，加上鐵塔處於東京正中心位置，落在東京繁華之點，是大都市的象徵。」故此，婁吉瓊提到日本影視作品，談及青春便會拍攝涉谷原宿；浪漫或都市感則以東京鐵塔取景。

今年由日本名攝影師蜷川實花擔任導演的Netflix劇集《東京星夢》仍大量以東京鐵塔入鏡。陳仁川解釋東京鐵塔在日本人心目中有着希望和進步的象徵意義。東京鐵塔在1958年建成，主要用於傳送電視、電台等各種廣播信號。「鐵塔建成時，其實處於由電影蓬勃，進入現代化和電視的時代，一夜間很多東西變好了和進步了，所以鐵塔對於日本人來說是希望，無論世事怎樣改變，鐵塔仍是他們的中心或向好的轉捩點。」

原因三：情節突兀

新劇時間設於2020年，卻又時不時予觀眾老套的奇怪感覺。由第一幕，完治從愛媛初到東京，乘搭旅遊巴時竟讚歎東京繁華夜景，不禁令人疑惑「現在是什麼年代？」陳仁川亦笑說，現在人人一機在手，完治不可能不知東京是什麼模樣。而且，新莉香的時裝很土氣，里美（石井杏奈飾）的衣著、談吐、表現、思想更停留在舊年代，令人感到時空穿插混亂。

張穎恒提及，新舊劇最大轉變必然是手機的作用，舊劇已有大哥大和固網電話等，月九劇中電話往往肩負着推進劇情的重要角色，舊《東》只有幾個場景，家居、公司或放工後去的地方，「某些場景當男生想找女主角的關鍵是，我打畀你或我唔打畀你，只要我錯過你的來電就好像會錯失了一段關係，而爛到不行的情節就是連電話都不打，就『日劇跑』」。新劇電話功能更多元化，包括里美雖然性格好像很溫馴，但其實會查三上（清原翔飾）的電話，而且會忟憎；會猶豫打不打信息；不是喜歡你，但仍然用電話和你保持聯絡等。

原因四：年輕人沒有憧憬？

陳仁川分析，電視劇成功的元素包括引起觀眾共鳴，同時要帶有現實中實踐不到的遐想或憧憬，例如舊版莉香是一個從外國回來的女生，思想前衛，她獨立自主與活潑個性，充滿個人魅力，為當年1991年的現實社會帶來衝擊。但同時莉香擁有日本女性那種默默承受的特質，不全然脫離日本文化框架，令人感覺身邊都會有一個像莉香的女性朋友，讓人期待和憨厚完治的日後發展。因此，陳仁川相信新劇最大敗筆是新版莉香令人失去了憧憬，新莉香的任性和自我中心，其實是時下日本社會被批評的性格。新劇強調莉香是東京出世的現代東京女性，突然會大癲大廢，在城市奔跑大叫，陳仁川指出這類情節在日本影視作品中常見多了，反映時下年輕人的迷惘與短視。

但香港小說家紅眼不認同陳仁川的說法，直指新劇反映不到現在迷失的一代，「完治仍然覺得去東京工作好威威，莉香覺得在東京發展一番事業就好好，是好過時的想法。現在應該是四個主角覺得厭倦東京生活，一起逃到輕井澤，組成四重奏才對」。

三個十年 日劇如何變？

回首1990年代，那段日劇全盛時期，單是富士電視台的月九時段就誕生過許多日劇經典，由1991年的《東京愛的故事》、《101次求婚》，到1993年《同一屋簷下》、1996年《悠長假期》、1997年《戀愛世紀》等。

30年過去，張穎恒將戀愛日劇內容大致分成三個時期，即1990年代經濟爆破前，大量上班族愛情故事，是觀眾在沉悶日常中的出口。千禧年曾出現一波純愛浪潮，包括《藉著雨點說愛你》（2005年）、《戀空》（2008年），隨着經濟爆破令穩定而緊密的人際關係分崩離析，這些純愛故事嘗試將兩個人的私密關係和世界滅亡對抗。

2010年的新戀愛題材，則擺脫虛構，找尋現實，電視劇出現大量奇形怪狀、無辦法正常談戀愛的主角，例如《約會戀愛究竟是什麼》（2015年）、《東京白日夢女》（2017年）等。張穎恒認為《東京白日夢女》表達出三個單身女生面對不太喜歡或不太理想的對象，如何透過反思尋找各自道路，已經脫離了舊日劇的虛構幻想。

近日大熱的《戀愛可以持續到天長地久》，張穎恒直言覺得故事性沒有太大創新，有評論指出如像舊時代回歸，例如重新演繹男主角冷酷的形象、鬥士般頑強的女主角性格等等，則是例外。

翻拍經典之難

翻拍經典從來都不容易，但陳仁川引用小津安二郎的《東京物語》（1953年），被山田洋次翻拍為《東京家族》（2013年）做例子，證明舊戲加了現代元素還是可以成功。《東京家族》加入了3‧11大地震、小兒子做自由工作者等元素，自然融合劇情而不突兀。山田藉新戲同樣表現家庭關係的重要，在艱難時候家庭扶你一把，但同時加入對於這一代年輕人的同情，不是不想找工作，而是無工開的生活逼迫。「新戲在向小津致敬，反映出父母年紀老邁擔心兒女，同時保留了山田的幽默特點，令電影有笑有淚，又有社會意義。」

文 // 彭麗芳

圖 // 網上圖片

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao