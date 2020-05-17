公平達人三興製磅廠梁渭潮 扎根七十六年 公平「磅」住香港

日佔時期開業

第一次見梁渭潮，他身穿白袍在實驗室內寫報告，坐在小圓轉椅上回過頭來，向記者和藹地打招呼，一雙摻白眉毛相當英氣。翌天早上在門市再見面，方留意到他個子比印象中小。記者問道店舖最舊的東西是什麼？梁渭潮媳婦Venus毫不猶豫答：「老闆」。八十歲的梁渭潮發出爽朗笑聲說，家父在一九四四年創辦三興製磅廠時，他才四歲。

三興的商標是三支槍，因為在南昌街開業當年正值日佔時期，「要打日本仔嘛，當時個個最驚就是槍，加上是三個兄弟（朋友）一齊做生意，就想用三支槍做商標」。開業約十多年後，兩位世伯退出，只剩下家父接手。

遷往界限街五十多年的老舖內展示着一個老舊天秤，梁渭潮隨手拿起一個砝碼說：「這些秤你最初不知道斤數在哪裏，所以你先標記個零，然後放一個一斤的砝碼在碟上，然後將個砣撥撥撥到平衡了，就標記一斤，你再將一斤分為十六份，每一份就是一両。」天秤的意思就是兩邊平衡，左邊擺一斤，右邊就是一斤。「輕無緊要，但一百公斤點搞呀？所以就變了做這種機械磅，用槓桿原理，按比例1:100，把尺顯示一磅咪等於一百磅囉。」

三興當年不是主力賣天秤，他父親拿手的是造機械秤和地磅。梁渭潮十三歲開始跟父親學製機械磅，後來日間讀中學，夜晚到紅磡工專（理工大學前身）修讀機械工程，當時還未有電子學。「機械磅做到我三十歲，四十歲變針磅，到接近五十歲轉做電子磅。」

定期檢驗砝碼重量 確保準確度

他手上的砝碼從日本原裝入口，木盒上寫有一九九四年。砝碼分很多種，單是材料就分成生鐵、銅、不鏽鋼和鉑金四級，而最常用的粗用款又叫工作碼，重量會隨時間勞損改變，「你昨日見我在實驗室，因為這些常用碼通常三個月要驗一次，那些不鏽鋼不是常用的，例如每一年每一季讓客人檢查一下磅的準確度就會收起，重量不會經常變」。

由於砝碼會磨蝕，以前有不良商人會故意磨輕砝碼，「放下去不夠一斤用來『呃秤』，所以機械磅最弊呢吓嘢，可以做手腳。電子磅就難啲，因為電子磅如你命令架磅改重量呢，要改動入面的程式，廠家不會話個程式畀客人知」。

梁渭潮最記得雙十暴動時，所有店舖都要關門，而且門口要掛上青天白日滿地紅旗，「否則門面都拆了你」。當時大家都無生意做，唯獨他們生意多到做不來，要關門拚命趕工，因為當時糧食最緊要，米舖突然多了許多市民買米，便要求他們趕製米磅。

製造業旺盛 帶動磅廠生意

製磅廠最風光是一九七○、八○年代，香港製造業的黃金時代，「觀塘、新蒲崗製衣工業好犀利，好多工廠，每一間都要磅」。他分享當年做一架機械磅即使賣不出亦不用擔心，只需擱在一旁，明年可以加價一成以上，因為薪酬愈來愈貴。隨着香港廠家逐漸北移，他們在一九八九年北上設廠，直接為內地的香港廠商造磅。但五六年後，國內已經出產國產機械磅，賣得更便宜。於是他們放棄機械磅，轉做電子磅。機械磅是運用物理，例如用槓桿原理的尺磅和壓針的針磅（彈簧磅），不需電力就可以量度重量。而電子磅則是透過壓彎傳感器（sensor）內銅線造成電阻，轉化為數據，而電子磅可以精細到量度一千萬分之一克。

「我覺得這行都OK的，最緊要是要有發展，其實現在很多行業都老退了、沒有了，我們這個行業可以一路跟住時代上，由機械一路去到電子、自動化，一路都可以做下去。因為我們這行好得意，你說消費品又唔算消費品，但差唔多十行人有八行人都需要用，但買的量又唔多，總之唔會餓死你啦，哈哈。」

九七回歸前，港英政府計劃啟用赤鱲角機場，梁渭潮現在憶述起「一夜搬機場」的經歷仍然血脈沸騰。當年他們因為代理英國知名品牌Thames Side的傳感器，故獲英國管理公司青睞，讓他們承造機場貨運部的地磅，因為地磅每個面積達三米乘三米，所以必須在大陸工廠製造再運來香港。「原本說等青馬大橋做好，再從香港運磅到大嶼山安裝，豈料有一天機場臨急臨忙說要先安裝，但青馬大橋未起好！」於是他們在大陸廠包船，將地磅直送機場地盤，但因工程安全問題，地盤不批准使用躉船吊機，他們輾轉借助本地公司的地面吊機，「收費貴到飛起，但無計，變了白做」。

逆境尋出路 開設實驗室堅守公平

還記得二○○四年鱷魚貝貝在被捕獲後懷疑患上抑鬱症嗎？原來當年發現貝貝生病，是因為磅重時發現牠體重大減，而那個計重磅正是梁渭潮磅廠的出品。為動物製造體重磅需要花心思了解牠們特性，例如鱷魚是冷血動物，每天都需要曬太陽，因此他們將不鏽鋼地磅裝飾成假石，並在磅上放置強力紫外線燈照射，吸引貝貝爬上地磅曬燈。

假山休息台 引熊貓上磅

他們亦為海洋公園不同動物設計體重磅，例如海獅會自行跳上地磅，但熊貓則天性敏感，要將體重磅「喬裝」成假山休息台；而在斜地做磅則是專為企鵝而設，職員會在企鵝跳水前的斜地先擋一擋，讓企鵝停一停磅一磅；雀鳥則要用精細的吊磅，勾住鳥籠磅重。

現在他做得最投入的是全自動化磅，例如選擇好咖啡豆標準重量後按掣，就會自動落豆和包裝，「我現在在研究咖啡粉的自動定量秤，因為粉不會自動流下來的，要如何推粉，令它落下的速度更快呢？我想人們用的磅可以更快更準」。

他們現在主要客戶是本地物流公司，「整架剷車剷上去磅貨那種大地磅」。在大陸廠房鑄鐵後，運來香港工場打磨、裝嵌、調校。梁渭潮笑言有趣的是他們又回到原點，現在大部分客人都是香港公司，「估不到當年在大陸設廠，現在反而可以幫番香港人，因為雖然大陸人工高了，但成本仍比香港便宜，幫番香港人」。

七十多年來飽經風雨，梁渭潮說今次疫情肯定是他遇過最困難的時候，生意額跌了三分之二，員工要輪流放無薪假。「我諗香港未來會有一個改變，是遲早的問題。但在改變之中呢，變了我們做生意的慘，居民都慘，因為個個都要搵食。如果疫情繼續兩三年的話一定唔掂……真的好心悒。」

他說這幾年實在無辦法，營商環境一般，令現在的人都不敢做太大投資，轉而要求平靚正，而平靚正即需要賣量。但他們從來都不是以量取勝，而是賣定製和耐用。他們一九九六年出品的磅至今仍未壞，可惜現在原材料質素差了，他們的磅沒辦法如往昔耐用。

隨時勢轉型 開拓服務業

因此，他們近年亦漸漸轉做服務業，例如開設實驗室幫人驗證磅秤和砝碼的準確度，是全港唯一擁有HOKLAS（香港實驗所認可計劃）認許校正實驗室的造磅秤公司。

此外，近年因網購帶動物流業，他們提供定期檢查和緊急維修服務，「物流出入都要磅重，全部都是錢來。如果他們買了磅，沒有保養好，一星期無磅用，它就死畀你睇。所以我們服務他們，每一季幫你檢查個磅，發證書講個磅有沒有變過。另外緊急修理，你打電話來，廿四小時內一定有人跟進。做服務業，利潤講真點都好過賣實物。這個是趨勢來的，無得講，因為香港製造業都少了」。

已屆耄耋之年，他仍然很精靈，訪問時站足一個多小時都不言累，他說自己很好運，沒有遇過特別艱難的時刻，而且自己本是一個樂觀的人。「有時啲嘢，你見得世面多就知道，例如你真的不開心，是你自己的問題咋嘛。將件事放開了，你咪做到嘢，好簡單。」

談起三個仔女，他眼帶笑意說自己好福氣，兒女都不錯。自言父親不是太嚴肅的人，所以自己都不是一個太嚴厲的父親，發現子女真的出現問題才會從旁勸喻，提醒他們自行分析事情對錯，「我幫你唔到的，講真嗰句，你的思想和我的根本是兩件事，我好開通的」。

「不做收賣佬的磅」

他說製磅學習到的最大人生道理是要公正，堅持不會按任何人要求製造重量不相等的磅。「以前收賣佬話，人呃我，我呃人，婆婆賣紙畀我時灑水，因水分高咗，所以個磅要計輕啲，道高一尺魔高一丈。我唔會做的，所以直至現在都沒有做過收賣佬的磅。」但他慶幸，香港大部分工廠客人都很正直，不會要求做手腳，都是要準確無誤，絲毫不差的磅，光明正大地進行公平交易。

撈過界

助回收廠收集廢紙、紙包飲品盒

「街上見到我哋司機哥哥，唔使怕醜，講聲環保有幫手，乾淨文書廢紙、已按喵坊指引清潔飲品盒、乾淨發泡膠、（水果）網袋一一代收！」當初是因為這則fb帖文引起記者好奇，何解一間製磅廠會幫手做回收？Venus解釋大約四、五年前，偶然見到發泡膠回收商「迷失的寶藏」的帖文，認識了項目經理Andy。

「我住深井，日日對住沙灘，經常見到海面有發泡膠，清潔工好辛苦一堆堆挖起和清潔。我見到post後好有罪疚感，因為每個磅運來香港都有兩個好大的發泡膠包住。於是我聯絡Andy，每次儲夠數量後直接整車發泡膠運給他。」

後來，喵坊創辦人Harold找Venus幫其加密文件公司SSID製造輕身磅，希望可以讓女職員輕鬆地揪上車為加密文件磅重。「因為疫情，我知道小學停課，令喵坊回收紙盒數量由七噸大跌至一噸，所以我主動聯絡Harold，借出太子門市幫忙回收紙盒，無了學生，至少多了群眾。」

而又恰巧買了新貨車，Venus就決定改造為流動回收車，「反正公司經常要出車幫客戶檢查計重磅，就事先通知客戶可以同時回收紙盒。例如去荃灣維修地磅，接洽的OL便將家中的紙盒帶回公司，給我們回收，也回收荃灣居民的紙盒」。

她沒想到的是，經喵坊宣傳後，公司接到不少留言查詢，但三興當時連fb專頁都未有。「感恩的是當時請了三個學生做兼職，原本做data entry。一問才知道其中兩人讀藝術出身，他們只用兩三天時間就開到page。我跟他們說只要唔侮辱、唔傷害、唔講粗口、唔踩對家公司，專頁任你玩。但都要求他們寫的資料要正確，例如他們說坦克車都磅到，就要先查證我們的磅是不是真的承擔到。我覺得如果人生只是賺錢，造就不到人是沒用。」

在訪問老闆前，Venus笑說要有心理準備，因為他可能會說足七小時。但令她很感動的是，有一次開會，老闆突然走進來對同事說：「預計到未來經濟不好，所以我們要更努力做好公司，日後可以請多點無工做的年輕人。」

文 // 彭麗芳

圖 // 林靄怡

編輯 // 王翠麗

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