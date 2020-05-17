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2020年5月17日星期日
星期日生活
當教育變成雞籠
局長，你以為考試是玩泥沙嗎？
周日話題：歷史沒有討論空間？
星期日現場：來一場「利多於弊」的小考（局部）
安徒行傳：殺題臭老九 民粹DSE
留守好讀：轉型正義的四大背景
星期日現場：來一場「利多於弊」的小考（全文）
周日話題：架在歷史教育上的權力舞台——論教局撤試題的不公
周日話題：海洋公園 誰的公園
七情上面：香港集體創傷與情緒短路
開門讀書：台灣民主三部曲（三上）
周日話題：12歲的記者
童軍跳彈牀：其實乜嘢係醫界王陽明？
bringing up movie：《金都》的是與不是
movie chic movie style：《火口的二人》沉溺性愛作為一種選擇
家明雜感：什麼才是教育？ 回看《孩子王》
影片簡評：《極樂品種》 IIA
漫畫連載：This City這城 Vol. 10
星期日文學‧當林白擊敗羅斯福成為總統：菲利普羅斯與《反美陰謀》
公平達人三興製磅廠梁渭潮 扎根七十六年 公平「磅」住香港
讀食時光：西菜變奏 中式蝦沙律
無定向學堂：腦袋「做gym」 操fit心智 靜觀情緒 頹，都可以行落去
ways of seeing：《東京愛的故事》新舊版看東京的變與不變
街知巷聞：當我們談wet market，到底在說什麼？ 3個角度發掘牛池灣街市生機
未來城市：國歌法二讀 唱兩唱 港人更愛國？
童軍跳彈牀：其實乜嘢係醫界王陽明？
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【明報專訊】阿嬌跟醫界王陽明離婚了。乜嘢係醫界王陽明？王陽明喎？基本上，這個名字在中七那年，交完A level試卷一刻， 已驟然消失於我的人生。
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當教育變成雞籠
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