局長，你以為考試是玩泥沙嗎？

什麼歷史的答案只能有一個，不可以討論？什麼史觀不應該學習，不知道便無敵？讀過史謙明和李雪英校長回答「取消試題利多於弊？」的模擬考題答案，才發現被指為偏頗「親日」的資料實際上是陷阱，中學生或者看不穿，真正認識史實的會知道，那其實是對日方的暗箭！歷史是有趣的，但多少沒讀過的人不知道，在讀的還未及發現？未來的香港學生是否從此不再有發現的機會？

考試對學生來說是座大山，教育更加不是玩泥沙，可以隨便輕忽。至於養雞，我只想到，標榜自由放養走地雞才是潮流，才是健康衛生和合乎人道。

編者話//黎佩芬

圖//賴俊傑

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao