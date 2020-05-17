局長，你以為考試是玩泥沙嗎？

【明報專訊】在相片檔案裏翻尋新聞圖片時，再見到那張我心目中認為是今屆DSE考試的經典歷史場面圖片，相中的考生，被以透明屏風包裹，便是人所共知的大疫時期下，考場為了讓考生安心考試而做的感染防控措施之一。學生們到底是懷着如何的緊張心情，如何一邊頂着不尋常的大氣壓一邊保持正常呼吸努力發揮到最好？先前在這，我們也幾次慰問了今屆考生，呼籲留意他們的情緒壓力，過來人都知道了吧，考一場公開試可以換來此後人生多少年揮之不去的噩夢陰影，我自己有，馬傑偉寫過，也讀到過張愛玲，簡直有如成人禮；今屆先有考期不改又改的延宕，現在竟然話答咗都可以唔算數，成條試題取消！放開所謂民族感情和史觀有無對錯之分，身為教育首長的楊局長，如何考量對學生造成的傷害和是否公平公正的問題？學生們今個星期又要抱什麼心情考下去？
什麼歷史的答案只能有一個，不可以討論？什麼史觀不應該學習，不知道便無敵？讀過史謙明和李雪英校長回答「取消試題利多於弊？」的模擬考題答案，才發現被指為偏頗「親日」的資料實際上是陷阱，中學生或者看不穿，真正認識史實的會知道，那其實是對日方的暗箭！歷史是有趣的，但多少沒讀過的人不知道，在讀的還未及發現？未來的香港學生是否從此不再有發現的機會？
考試對學生來說是座大山，教育更加不是玩泥沙，可以隨便輕忽。至於養雞，我只想到，標榜自由放養走地雞才是潮流，才是健康衛生和合乎人道。