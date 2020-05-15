鋒芒乍露：「攬炒」局面隨處可見

發泄完畢，他表示擔憂霎時間找不到人取代，問我意見。我便進入他的「案例」，盡量還原真相，嘗試客觀「觀察」來龍去脈，檢視他倆關係及恩怨情仇、掃入地氈底的核心問題等，然後分別代入兩人的處境和感受。我提出幾個角度幫老闆「解讀」事情，想不到最令老闆恍然大悟的是一個「攬炒」理論。

愛徒變叛徒 辭職連累公司？

老闆一直欣賞及信任此君，還成立一間新公司，由他全權打理。短短幾年間，公司增長迅速、名氣大增，總經理管理得頭頭是道。於是，老闆強烈認為總經理有毛有翼、說走便走，狠心撇下團隊和業務不理。我從字裏行間尋找線索，發現ego甚大又缺乏聆聽能力的老闆，多次迴避我探究他哪裏出現錯判或虧待人的問題，只想如數家珍講述自己如何偉大，如何帶挈他。

我坦白提出，恩惠是雙向的：老闆當年提攜他，因他是一個可靠和受教的助手，才能把公司做好做大，對方一直都對他畢恭畢敬，師徒關係良好。不過，能幹者青出於藍，後期可能「教番師父轉頭」。一起成立公司，兩人地位演變為更平等的生意拍檔，但老闆對待他的態度有否調校？什麼時候關係開始出現微妙的負面變化，兩人逐漸疏離？

老闆想起來，「4年前他提出要股份和調整薪酬，我沒答應，說公司還未自負盈虧，他還未交出成績。當時他不大高興，但後來也不了了之」。我好像找到一點頭緒，決定循這方向發掘下去：「之後他不是交出了成績？你有沒有識做，滿足他的要求？」老闆說沒有，因為過程中總經理還有這樣那樣不是，例如有合作伙伴和老闆的家族成員投訴他EQ低、不給他們面子、不順從他們……上個月，總經理寫了一篇逾千字的辭職信。

「這不是真相大白了麼？」我問老闆：「他並非拂袖而去，而是用了千言書交代清楚原因。我很想知道信中有沒有透露真正要害，直指你作為董事會主席，不應隨意干預日常運作，更不應容許合作伙伴繞過他來向你投訴，事後你又不向他求證。總經理是最後決策者，你經常擅自改變其決定，其實是粗暴削弱其權力，他如何有效管治？」老闆不爽，辯稱對方說來說去都是老闆如何破壞規矩，包括最近沒經董事會商討，便在富爭議的事情單獨做決定，令其他董事及總經理為顧全老闆面子，心不甘情不願地後補批准撥款。

拆解攬炒 須掌權人放下身段

我愈聽愈抹一額冷汗，皺起眉頭說：「一個人的行為不是單一事件，應該有重複出現的模式（pattern）。你這些一言堂、破壞企業管治、縱容皇親國戚的行為，究竟有多頻繁？」老闆喃喃自語，「我出了那麼多錢，說兩句也不行？」我請他代入對方位置，想像他作為一名專業管理人在自己一手湊大的公司，好不容易建立了一套良好管治制度和文化，老闆不懂欣賞也罷了，卻處處破壞制度。他見情况愈搞愈亂，多次提出問題卻遭忽視；加上皇親國戚後宮「無掩雞籠般」彈出彈入，老闆不去約束還要責怪總經理沒好好配合，如同成立另一個權力部門共同管理公司，成何體統？

如果我是總經理，也會感到忍受多年家族式管治，遲早出事，首當其衝的會是自己！橫豎都死，不如抱着「攬炒」心志孤注一擲，忍痛寫下辭職信。倘若老闆不收斂自己、作出改變，他寧可激流勇退，縱然會令公司倒閉，也是不得已而為之。

「如果你解讀正確，可以怎樣避免攬炒？我投資了很多資金啊！」老闆當局者迷，還是不能從對方角度看別人也投資了連錢也買不到的青春和心血。我說：「拆解攬炒局面的人，通常是擁有最大權力一方，何况你其身不正！勸他留低，承諾你會自律，學習專業精神，亦應該給他可觀的股份及待遇，才能重新出發。」其實攬炒局面經常在生活中出現，哪怕是一頭家、一間公司，攬炒結果可能是離婚、拆伙、結業，或苟延殘存。掌權的放下身段拆解困局，才是最佳出路。

●Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩