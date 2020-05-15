煮日式時令料理解「鄉愁」 鬧市隱世小店 學製天麩羅

文：顏燕雯

模特兒：Florence

不少人旅遊時也試過因為嚮往某老字號或食材，跑到老遠又僻靜的小區，目的只為到店舖購得心頭好。這個情况，當然極少在香港這個彈丸之地發生，但近來記者就在牛頭角一條車房林立的小街內，發現一間從裝潢以至陳設都走日式文青風的小店兼料理教室suijiba，感覺像極南青山裏的隱世小店。教室除了接待專程上門學做日式料理的學生，地面還設有零售店，專賣由店主兼導師Virginia親自在日本蒐購回來的各式物品。

樓下售陶瓷杯碟 樓上設料理教室

Virginia說，選址於非購物區、非工廈內，而是鬧市中帶點寧靜的地舖，是因為想找個人流較少但交通尚算方便的地方來做教室，她的概念是要把店舖化身成一間展現各種日本文化的綜合式場地。suijiba共有兩層，地面那層是商店，擺放了她從日本蒐羅的陶瓷杯碟、小擺設，全部均可出售；還有她與日本店家洽商購入的當地食材，以及其自家製作的調味料；閣樓層是她的日式家常料理教室，有齊各式實用廚具，在那裏定期開辦小班教學的烹飪課程。早前，她舉辦了流水麵工作坊，全場砌起高高低低的竹筒，學生邊玩邊吃，不亦樂乎。

Virginia自小愛吃，長大後覺得外出用膳即使花費不菲，也未必吃到自己想吃的東西，所以大學時代便開始從烹飪節目和食譜中自學。她很羨慕一些blogger可以做出賣相和味道俱全的菜式，可是自己煮了十年八載，即使煮出來的菜式朋友都大讚味道好，但看着別人的美食照片，總覺得自己跟他們仍有一段距離，「我從事廣告工作，壓力不小，加上當時工作上遇到樽頸位，於是便決定辭職，申請工作假期到倫敦修讀藍帶課程（藍帶國際學院）」。

日本星級餐廳打工 鑽研當地文化

獲批兩年的工作假期簽證，Virginia用9個月完成了藍帶課程，上課期間她在餐廳做兼職，畢業後的一年多，繼續在當地的米芝蓮餐廳工作，可謂大開眼界，「餐廳對每一件事的要求都很高，如果你說做廣告的壓力很大，在米芝蓮餐廳工作，壓力比做廣告的大十倍。但我在那裏學會了很多，如看到大廚把亞洲菜元素加入法國菜之中，發現原來料理的世界，是如此博大精深」。其後Virginia到日本旅遊，在福岡一個鄉村地方認識了一名餐廳老闆，回港後雙方一直保持聯絡，誰料他因為要開辦新餐廳而邀請Virginia到日本工作。就這樣，Virginia又花了一年在福岡鄉郊生活，不用工作的日子，她便跟日本朋友學習當地的飲食文化。從日本人身上，她認識了日本的食材、煮法，領略到日本的味道是怎樣一回事，回港後決定開創屬於自己的店。

開店初衷 讓人享受煮和吃

「我不是想當名廚，也不是想開餐廳，我只是想多點人懂得煮食，以及享受煮好後與朋友家人一起吃的感覺。」Virginia說。她的課程設計是以簡單實用為主，就連教室的廚具，她都不會挑選花巧新穎的款式，寧願用最平實版本，希望大家學完後，回家真的可以再煮出來，並不是玩一次便忘記得一乾二淨。「希望大家真的會學箇中技巧，認識到和食的味道，這才是最重要。只要從根本去認識、去了解，那麼他們回家後，便可以變奏成自己『家』的料理，不用拘泥於食譜上的一言一語，這亦是家常料理的真諦。」

每當提到日本料理，我們都會想到壽司、拉麵、定食，但Virginia教授的題材相當多元化。「這個年代，大家可輕易吃到不同國家的料理，日本人都會煮西餐，只是他們的煮法有些不同。日本食材其實不一定很昂貴，只是來港銷售時，很多因素令價格提升很多。我在日本時，會用一些農地新鮮採摘的野菜做食材，也一樣很美味，材料根本就非常便宜。對於坊間一些只要放上稍為日式的食材如三文魚，而做出一些不倫不類的料理，便稱為『日式料理』，我感到非常煩厭，亦為消費者所付出的時間與金錢感到不平。」她更在課堂中大量選用本地食材，除了合時令，也着重大家能容易買得到。她強調本地食材一樣有好的質素。

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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