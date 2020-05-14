虛擬暢遊首爾「異托邦」

重新定義藝術空間

其實韓國的軟實力又豈止流行文化，當代藝術的發展也相當蓬勃。Gucci正於首爾大林美術館舉辦No Space, Just A Place藝術展，對上一次舉辦類似活動已是2018年在上海的The Artist is Present藝術展。品牌今次特意借No Space, Just A Place藝術展來推廣首爾的豐富文化底蘊及當代藝術。展覽取材自首爾獨立及另類藝術空間的歷史，另外亦呈現Gucci創作總監Alessandro Michele眼中的異托邦，就「另類空間」重新定義。

首爾的獨立及另類藝術空間，一向都是些地舖、閣樓、倉庫及其他被主流社會棄置的空間。這些空間推廣的作品經常牽涉到政治議題，多着墨於具爭議的藝術，忽略商業考慮。1990年代末，首爾的另類藝術空間應運而生，愈來愈多項目衝擊到當時的藝術生態。No Space, Just A Place藝術展旨在令人留意這種推動改革的場所，探索其「另類特性」，藉此思考自主權、對抗權威、預視將來等嶄新議題。是次藝術展邀請多個獨立藝術單位於樓高3層的大林美術館展出，包括Audio Visual Pavilion、Boan1942、d/p、Hapjungjigu、OF、Post Territory Ujeongguk、space illi、Space One、Tastehouse及White Noise。每個項目的主題均參考「另類空間作為烏托邦」的概念。

虛擬觀展 另類「接觸」展品

No Space, Just A Place本身既是實體展覧，同時亦製作了一個虛擬美術館之旅（A）。可能因為品牌財力雄厚，虛擬美術館之旅的製作可說是非常認真及user friendly，既有英語及韓語語音導賞（B），介紹每個展區，每件作品側亦有小牌顯示作品資訊，作品若為影片，則可於標牌上播放（C）。而最出色的部分，是展場地面上的坐標，一按即可輕易到達作品跟前，或前往美術館的不同層數和房間（D），體驗可能比親身前往有過之而無不及，在疫情當下帶來另類參觀感受。

網址：nospacejustaplace.gucci.com/en.html#360tour

文：John Wan