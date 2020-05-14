一支飲管引發靈感 童趣攝影師 探索創意宇宙

1. 如何與攝影結緣？

中學時已熱中攝影，卻從不了解它可作為一種職業。不斷成長和摸索，直到大學才真正認識攝影是什麼一回事。至於接觸時裝攝影，全因我未入讀城市大學前的一段小經歷——參與其他學院的先修班，巧遇鍾情化妝、造型設計的同學，其後一起創作了不少時裝攝影作品，就這樣開始踏上時裝攝影的旅途。

2. 如何形容你的攝影風格？

我本來非常鍾情色彩繽紛的顏色，深受電影導演Wes Anderson的影響，致使不少作品經常以粉彩色調呈現出來。不過，我現時更多用暗黑色彩主導。攝影能反映自己的心態，覺得自己以往的創作想法比現在更純粹單純，而且更富童真。

3. 你認為一張攝影作品最有價值的地方是什

麼？

Concept（概念）。

4. 在生活中尋找創作靈感困難嗎？

其實不少日常生活細節也很具啓發，只取決於你用什麼角度去看待事物。以一支飲管為例，可能你會認為它只是飲用時的輔助器，但再抽離點觀察，試想像將它放到模特兒身上，再與時裝襯托，它可能就會成為整個畫面的主角，所以我們絕不能忽略生活中的微細部分。

5. 哪個是你最深刻的攝影作品？

大概是1年多前在上海拍攝的一系列作品吧。上海是我母親的家鄉，小時候頻頻往返這地，對我來說，它既熟悉又陌生，帶有一份情意結。我找來自己喜歡的模特兒，以外星人為題，記錄上海的人文氣息、奇人奇事。我更找來姨媽、叔叔參與這系列，實現我古怪的想法。

6. 在沒有任何限制的情况下，你最渴望用什麼主題拍攝？

我很想繼續用作品，探索外星人、未來、童話世界。

7. 誰是你的創作繆思？

Diane Arbus，她的攝影生涯先是專注於時裝範疇，其後再慢慢轉向拍攝紀錄片。其攝影主題不少也取材於社會邊緣，如侏儒、雙胞胎、精神病患者等，題材往往引起極大爭議及迴響。

8. 如何於作品之中平衡商業與創意？

記得大學時期，有位教授曾言：「我從不關心作品有否商業價值，我只關心它美與不美。」這句話我銘記於心。若能將日常最普通不過的東西，透過攝影將之變成擁有美學的事物，我認為這已是一項成就。

9. 何謂創作？

要有生活，才會有好的創作。放慢腳步，用心觀察周遭事物，拒絕待在家中或過於繁忙，認真感受生活，優秀的創作便會隨之而來。

10. 現在疫情令大家多待在家中，會否影響你

的創作？

我也如同不少人一樣，在這個疫情期間發掘新興趣，例如做蛋糕，於石頭上繪畫及養魚。整天在想如何升級和佈置我的魚缸，大概算是另一種生活上的創作吧？

■Profile

梁逸婷（Leung Mo）

畢業於香港城市大學創意媒體學院，之後曾擔任攝影助手，其後自立門戶。她擅長以創新構圖、粉嫩色調和童趣想法創作時裝攝影作品，深得Chanel、Shiseido、I.T、Puma等品牌青睞，Vogue、Milk X、Ming's、Elle Men等時裝雜誌可見其攝影作品。

文：海鹽

編輯：王翠麗

電郵：lifestyle@mingpao.com