知多啲：助手做「媒」營造氣氛 不許游說兼購買

通過考核 助手升師傅

另外，直銷員有助手及師傅之分，由負責組裝貨品及「做媒」的助手，至成為師傅，需通過考驗。當初加入現職公司時，Amy的老闆提出考核要求，安排她主力售賣每把售價100元的廚刀，若在特定期限內，每天開工首3小時內，能售出30把刀，即可升為師傅，最後她達標。談至此，她語帶傲氣地說：「一個檔口專門介紹一件貨品，當中講求的技巧是最頂尖的，要找遍那件貨品的所有好處。」

直銷員由早上開咪至黃昏，捧場客多為外出買菜的主婦，以及放工行街減壓的上班一族。但至7、8月的暑假時，直銷員便會迎來淡季。她解釋，由於暑假期間子女毋須上學，不少父母下班後趕忙回家照顧子女，無暇逛街購物，因此生意額有所下跌。

強調貨真價實 毋懼網購威脅

近年網購成風，網上購物平台又有否「延長」直銷員的淡季，令生意更難做？問題一出後，她立時以直銷員的語調回應，令記者恍似置身攤檔現場，「我不怕你貨比貨，只怕你不識貨。今日你站在這兒，對住我，是明碼實價，貨真價實。但你網購，網上說給你一座王宮，最後送貨時可能只有禾稈草」。如此快速「入戲」，緣於她曾聽同行訴苦說，生意遭網購平台搶去。但她觀察，港人消費心態有別內地人，務求即時取貨，因此，面對網購風氣熾熱，直銷員仍能力挽狂瀾。