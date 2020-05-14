秘製滑蛋吐司一咬爆漿 打卡新貴

牛油煎厚麵包 黃金香脆

現時吐司有4款經典口味，分別是招牌三重芝士滑蛋、滑蛋芝士煙肉、牛油果蛋沙律（蛋沙律可改滑蛋） 和Double芝士豬柳滑蛋。滑蛋是吐司的靈魂所在，So Cool稱不方便透露蛋汁、蛋漿的製作方法，不過可示範三重芝士滑蛋的烹調過程。先把一整條方包切成約5厘米厚，約7至8厘米高的長方形厚麵包，「這是經隔夜冷藏過的麵包，煎起來較香脆」。然後用牛油塗滿麵包六面，放在鐵板上慢煎至金黃色。同時在另一隻鐵鑊炒蛋，混合車打芝士和水牛芝士後塞進吐司中，最後灑下即刨巴馬臣芝士和秘製蛋汁便完成，每份需時約10分鐘。吐司入口香脆，炒蛋滿瀉，蛋身香滑且富芝士味，還帶少許甜味，層次豐富。

■E FOR EGG

地址：大圍積運街2至8號海福花園商場地下02號舖

營業時間：周三至周一上午9:00至晚上8:00

查詢：5347 0262