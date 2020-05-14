拉麵叉燒肉丸薯餅入餡 玩味十足 「爆料」三文治 嘗監獄味道

如果你在菜單上看見各款三文治的名稱為「歐陸監獄」、「拉麵叉燒」、「早安西西里」，你會想到三文治裏有什麼樣的餡料呢？

採各地代表菜式 創無國界食味

剛於K11購物藝術館開業的全新鐵板三文治新品牌HAND3AG，帶來這些名字古怪的三文治。品牌顧問表示，他在首爾品嘗過鐵板三文治，覺得好吃，所以由此擷取靈感。創作三文治餡料時，希望提升原材料的味道，於是他crossover不同地方的代表菜式，創作出全新的無國界食味體驗，希望給人帶出「wow」的效果。他表示曾在英國到訪以監獄為主題的餐廳，後來輾轉得知歐洲有些監獄，給囚犯的監獄餐有肉丸和薯餅，啟發他以法式普羅旺斯燉肉丸和脆薯餅來製作「歐陸監獄」三文治，再搭配港式燶邊流心蛋、番茄味芝士通心粉、水晶生菜和熔巖芝士；另一款「拉麵叉燒」，非常「玩嘢」，因為麵包夾着的是真味噌拉麵，還有兩片叉燒、味付流心蛋，創作靈感源於他在日本讀書時吃過的日式炒麵包。這個不願透露姓名的品牌顧問曾從事時裝工作，因公事經常周遊列國，某次他在西西里島品嘗過當地廚師以24小時熬煮的燴菜，念念不忘，因此便以西西里島的燴菜搭配蛋餅等元素，製成味道酸甜醒胃的「早安西西里」。

湯種麵包非「行貨」 24小時製作

別以為店內的麵包只用一般供應商交來的普通「行貨」，他們選用日本麵粉，並花上24小時製作而成的湯種麵包，每天凌晨新鮮出爐，麵包質感濕潤。另外，他們不用牛油，改用自調的大豆提煉植物牛油混合意大利初榨橄欖油，用來在鐵板上煎香麵包，讓麵包在10分鐘內保持香脆。

至於不同餡料，均會在鐵板上煎炒，再配合特製醬汁。三文治入口鬆香脆juicy有口感，還品嘗到多國招牌美食，吃一份三文治，恍如吃盡環球美食般精彩。

■HAND3AG

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館B2樓B226至B227A號舖

營業時間：周一至六上午7:45至晚上9:30；周日及公眾假期上午9:00至晚上9:30

查詢：3907 0188

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com