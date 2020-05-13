專訪法國潮流先知 什麼是潮流？

潮流離不開社會學、心理學

每年各地家品展，都有不少潮流先知。其中一個名字，是於1999年創立個人潮流工作室Croisements的Francois Bernard。他除了是法國家品展的潮流顧問外，亦曾為不少品牌如The Row及Phillip Lim擔任室內設計顧問。學術派出身的他，最能闡述潮流這個概念。「心理學家Sigmund Freud的外甥Edward Louis Bernays，早於1930年代便應用這個概念。法國的早期代表則是Maïmé Arnodin及Denise Fayolle於1960年代創立的Maïmé Arnodin Fayolle International Associés（MAFIA）。」Bernard說。

二戰開始廣為人知的「潮流」

英語中，潮流先知大都用trend forecaster或trendsetter一詞，帶權威味道。「法語的tendenceur，單純指從事潮流工作的人，英文版本相比起來有種預視未來的神秘感，較像一個身分。Trend forecaster一詞既指出其分析及閱歷等功能，亦點出預告潮流時最終把關的，是個人直覺，帶出啟示和引領未來的特質。潮流這個概念廣為人知的起點，該由二次世界大戰說起。當時量產工業，特別是時裝成衣業，因戰後需求而冒起，紡紗、製布、縫製等工序都是分散而非一站式處理。從經濟角度考慮，業界需要統一陣線以配合製作流程。當時的所謂潮流，其實是統籌製作機制。在時裝成衣業成形前，我們大都是度身訂做，自行選擇布料及細節。直到1970年代時裝解放，人們開始投資個人服飾，加快整個工業運作速度的同時，對設計需求亦增加。1980年代則承接1970年代的經濟危機，業界需善用資源，不過分生產同時能針對巿場需求，成為最重要的考量。」

潮流與社會學及心理學息息相關，隨着社會變遷，潮流這個概念亦不斷演變。洗潔精的泡沫便是其中一例。「當時戰後美國西岸有不少社會學及心理學的研究，亦有不少巿場調查，以小組方式理解各個階層的實際需要。巿場調查發現主婦不喜歡洗碗時看到佈滿油脂及食物殘渣的污水，令『起泡洗潔精』面世。潮流反映了巿場上未為人知的潛在需求，是一種心理、社會及語義分析的應用。以往社會由不同團體組成，但在社會愈趨個人化的今日，潮流預測日見困難。加上新進的潮流預報機構，大都並非設計及藝術背景出身，反而擁有數學背景，純粹以統計數字出發，如關鍵字數據等，來發掘新的欲望。所以過去60年，潮流這個概念已有一個非比尋常的進化，人們的欲望亦然。」

潮流與消費掛鈎，演變成以中產階層作主導。「現時人們仍然希望擁有更多東西，同時被便宜價格吸引，所以誘發不少速食時裝品牌冒起。大眾對廉價品上癮之餘，巿場亦足夠大，吸納更多不同種類的潮流及產品。在今時今日談潮流興什麼是一個不可能的任務，亦不再是當代需要回應的問題。雖然可以視之為多元化，但各個潮流之間的分野，其實不太明顯。我想戰後的第三或第四代，仍具備能鑑賞這類狹義多元的視野及接收能力，但之後的世代則未必。所以我對當代的所謂『多元化』一詞，抱有保留。」

網紅體現潮拜文化 未能預視未來

近年網紅亦發揮了他們對潮流的影響力，但在Bernard眼中，網紅其實是一種文化現象，未必能預視未來。「在這個資本主義的社會，所有事情均經過精心編排（staged）。由以前的宗教，到近代的電影紅星，再到今時今日的網紅，我們一直活在潮拜文化中。網紅文化潮流興起以後，品牌找潮流先知來預測趨勢。當網紅走出社交媒體的生態，能否為品牌作顧問，我則不敢肯定。但正如18世紀的社交名流如瑪麗皇后，都是擔任着同類型角色，只是媒體不同而已。」

文：Dawn Hung

編輯/王翠麗

電郵/feature@mingpao.com