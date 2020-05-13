營造氛圍：音樂帶領 聽《大熱》充滿能量

聲嘶力竭加重耳朵負荷

在他挑選的歌單之中，多以歐美流行曲為主，從Red Hot Chili Peppers的Funk Rock搖滾風格，以至Elliott Smith的民謠搖滾也在其中，「強勁的音樂，可以帶來源源不絕的動力，但是當整堂課都是這種音樂就會有點膩了，會開始麻木，所以會加入一些柔和的音樂，讓耳朵和身體都可以輕鬆一下」。阿榮指出：「這在搏擊層面也很重要，好的運動員在臨敵之時，仍要保持身體放鬆和柔軟，這樣肌肉才能好好協調，展現速度和力量。」

歌單從來也是很個人的選擇，阿榮的學生對他挑選的歌曲有意見嗎？他笑說：「有一次做體能訓練時，正好播放張國榮的《大熱》，有學生即時大叫『很正』，想起哥哥在MV中穿透視背心，長髮隨身體擺動而披散的畫面。那一刻，學生應該有『血氣鑄出鋼鐵』的能量吧！」他相信音樂能影響情緒，能不自覺地帶領大家進入忘我境界。那麼，什麼類型的音樂從未入選阿榮的「泰拳playlist」？「雖然我多年來，最喜歡的是Radiohead，可惜他們的歌曲不太適合workout。」

另外，他也強調：「賣弄強勁bass和聲嘶力竭的音樂，容易加重耳朵和身體的負荷，物極必反，所以不適合出現在運動歌單之中。」

大自然純音樂助放鬆

提起泰拳，不少人也會想起傳統泰式戰曲，由樂師在擂台邊演奏，節奏起伏與比賽戰况相呼應，不過阿榮指「這類型音樂，不適合日常練習」。至於近年泰國一些流行歌手或樂隊，像是Phum Viphurit及Yellow Fang等大玩的Thai Funk曲風，既輕快又帶點東方情懷，甚受樂迷歡迎。阿榮表示，他也有留意這些新興音樂，加入歌單之中亦未嘗不可。除了流行樂，他亦有選擇輕鬆純音樂，配合學員在一系列強度訓練後，做伸展放鬆的動作。「我每天也有冥想習慣，我會帶領學生做簡單的呼吸練習，播放與身體頻率有共鳴，或者有大自然聲音的音樂。這對有練習瑜伽的學生來說不太陌生，但打拳的朋友可能要時間適應。」他深信，冥想能夠提升身心靈健康，在追求體能表現和健康外，心靈提升同樣不可或缺。