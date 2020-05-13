配音導演周恩恩 聲演路飛 燃起心中火

周恩恩一口氣來了段即興表演，用30秒演繹一個女人一生會有的聲音，從娃娃音開始，小女孩長大成少女、熟女，再到無牙阿婆。閉上眼聽，高低跌宕行雲流水，張開眼，眼前仍是只有周恩恩一人。

問她有何「chok」聲竅妙，她更正說，「這不是chok，也不是高音、低音的問題，而是要你相信自己就是這個角色，才可做到」。話畢，她再先後示範近半分鐘的哭聲和笑聲，感染力十足的嗓音，響徹錄音室。配音20多年，她深信用聲音演戲，比在鏡頭前演出更高難度，「電影的剪接和鏡頭運用，可以令演員看來更好戲，但聲音難以修飾，也無法整容或僭建」。

包辦聲音設計 分配角色

不是她選擇了配音，而是配音選擇了她。1990年代，周恩恩從演藝學院戲劇系畢業，一心想做幕前。兜兜轉轉，她簽過電視演員合約，卻從未做一份工超過兩年，唯獨配音的挑戰和新鮮感，叫她留在這行。早期她跟資深配音員林丹鳳（哆啦A夢裏的「小夫」）學師，現在她也成師，頻頻開班教學，更是香港最年輕女配音導演之一，負責包辦影音作品的聲音設計，將對的角色許配給對的配音員。

好戲的演員，她交過手，例如她的廣東話配音曾經隨周迅登上金像獎最佳女主角舞台，只是沒人提起那把女聲叫「周恩恩」；再頂尖的導演，徐克、劉偉強、爾冬陞、周星馳等，她也合作無間，不少導演甚至會問她對於剪輯、劇情、演員等超越配音範圍的意見；再具挑戰的角色，她都配過，男女老幼、喜怒哀樂，角色多得她自己也忘掉。「幾年前，我開始不知道自己想要什麼。」她輕嘆道。

既然江湖地位穩固，何不留在原先崗位？偏偏她無法得過且過，「我這份人，不能做沒有心跳的事」，上配音課時如果狀態不好，她會不收學生錢，為對方補課；卡通片角色沒有口形，她也不躲懶，演到最足。長年在米高峰前工作，她坦言3、4年前也曾對配音「沒了心跳」，甚至打算退休或轉行做編劇。

「準備！衝！」動畫One Piece裏的船長路飛熱血爆棚，角色「喪」得可以令周恩恩配完音後失聲幾天。那腔堅持，也感染了本來就大情大性的她。加上她遇到一個比她還熱血的老闆，二人一拍即合，開設「天下一聲優館」，為配音演員接洽工作，提供經理人服務。

攻佔YouTube 主持宴會

「家人常問我可否不要這麼火爆？很擔心我爆血管。」其實周恩恩也是熱血分子，早年她為路飛找配音員時，人人都反過來叫她自己擔綱，甚至有其他配音員為鼓勵她擔任路飛，願意不收錢幫忙配音。「不開心時，我總會重遇為路飛配音的機會；如果不為他配音，我可能會收點火。」這股熱血，為她心底裏的不甘助燃：為何配音員不能發光發熱？下一代的配音員，難道仍得日捱夜捱但沒名沒姓？「不如給自己一些時間，在certified（證實死亡）前，盡力培育下一代，看看能否造就另一高峰」。

海盜船啟航了就不回頭，周恩恩張羅了一班船員，一起乘風破浪。做2020年的聲優，除了配音本行，也要攻佔YouTube、抖音、17等影視平台，任何可獻聲露面的機會亦不放過，連婚禮司儀、企業周年晚宴主持，她都和同事接來做。其助手形容，周恩恩就像船長，會帶大家走瘋狂的旅程，她大笑後正色說：「只要你夠真誠，不是每件事都談錢，信念正確，就會有班傻瓜同你行。」

文：宋霖鈴

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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