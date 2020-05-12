國際親子台：讓孩子安定下來的神奇詞語

別讓小朋友成被安排者

這一幕讓我想起美國育兒專家Magda Gerber的文章，她曾經分享在教養中有一個神奇詞語，就是「預備」。預備的意思是，尊重孩子是一個完整的個體，讓他有份知道將會發生的事，在有充足心理預備下面對生活日常，而不是突然「被提」。以我家中兩個小朋友為例，帶她們到公園玩，如果我沒有跟她們預先說明當天的節目安排，例如「今天上午我們會在公園玩1小時，然後就要出發到沙田跟婆婆午飯」，卻在她們玩得最興高采烈時才突然煞停，要她們立刻停下來，然後乖乖跟我離開，這基本上是不可能、亦是不切實際的事。

通常在沒有預先通知的情况下，小朋友失控或賴着不走的機率幾乎是99％，重點並不在於小朋友聽不聽話，而在於這本身是不是一個合理的期望。試想像，當正在看劇，劇到肉緊之處突然被熄機，我們會有什麼感受？我們又會出現什麼反應？

帶雪雪、雪糕到遊樂場玩耍，我不但習慣先告訴她們是日行程，更會在時間到之前10分鐘作倒數提示，好讓她們知道時間，並安排自己最後再玩多少次瀡滑梯、打多少次韆鞦，然後滿足地離開。

藉「可預知性」建立安全感

小朋友的生活需要「可預知性」，因為這是孩子們建立安全感的重要一步。他們需要心理上有時間準備，知道下一步將會如何，就能放下對不可預知事情的擔憂，專注在發掘新事物。在成長路途上，若希望孩子情緒穩定，較有自信，鼓勵大家養成一個讓孩子有心理預備的習慣。這樣一來，孩子不會感到突然被冒犯，不會在不知情下被叫停，自然較少出現情緒失控。同樣地，他們能掌握將會發生的事，在心裏預演過至少一次，面對實際情况時自然更得心應手，這樣一來，會表現得自信。

上學及平日生活要建立常規（Routine），正是其中一種讓孩子有心理預備，建立安全感的方式。不要以為因孩子不懂，我們就不說，他們敏感細膩，與其讓小人兒終日惶恐在不可預測的生活，何不從小視他們為個體，尊重孩子的感受，讓他們掌握今日將要發生的事，而不是當一個被安排者。「預備」這詞語其實沒有魔法，法力全在於安全感。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第293期]