與別不童：港研訓練App 家長擔當治療師 SEN安坐家中不停學

文︰沈雅詩

4歲的晞蕾，有整體發展遲緩的問題，多方面的發展都較同年齡兒童落後了約兩年。去年9月，她獲安排到社署轄下的早期教育及訓練中心，接受每周兩次的訓練。惟自農曆新年後，因疫情爆發，中心服務暫停，媽媽陳太坦言憂心，「始終自己不太懂得幫她做訓練，擔心這幾個月停了下來，令她難以有進步」。

香港應科院伙拍教育中心製作

兒科專科醫生陳欣永亦表示，SEN兒童比較多行為及情緒問題，若訓練活動間斷了，肯定會有影響，「SEN的小朋友，不會像一般孩子般學一兩次便識，而是在學習過程中，需要持續及重複的訓練，才會帶來改善」。

晞蕾早年曾在貝智基金轄下的貝智教育中心接受行為治療，該機構在過去6年訓練過約300名SEN學童，有超過3000份教案。因應疫情，上月機構與應科院合作，把當中約100個教案結合人工智能（AI）技術，製成行為治療遙距學習App，供該中心學生及舊生「應急」。「其實去年11月已經有這個構思，因為我們一直相信，要幫到SEN小朋友，家長的參與很重要，如果他們能夠在家擔當治療師的角色，治療成效肯定事半功倍。原先打算明年才推出這個App，但因為疫情加速了它的面世。」貝智人工智能首席執行官黃俊文（Victor）說。

AI系統分析 制訂訓練內容

在展開家居訓練前，課程主任及行為治療師會先做家訪，評估SEN學童的最新狀况。以晞蕾的個案，治療師認為她語言表達、數字認讀、模仿能力等較弱，於是度身設計訓練內容，也提供示範短片給陳太參考。而晞蕾每次用平板電腦開啟App做訓練時，她的表現會被鏡頭拍攝下來，加上媽媽給予的評分數據，會傳送至雲端的AI系統分析，之後再制訂翌日的訓練內容。Victor補充，「我們建議家長每天都替小朋友做1小時訓練，課程主任每星期亦會通過視像跟家長檢討」。而自從一App在手後，陳太對施教也較有信心，「學多了『橋』，知道怎樣有質素地『玩』可提升女兒的認知能力」。

談到開發時遇到的困難，應科院人工智能及大數據總監李少暉指出，最大挑戰是如何平衡簡潔的界面及廣泛的訓練內容，「由於要趕緊推出市場，所以暫時只能選一些既重要，又適合在家居練習，兼且家長容易上手的訓練項目放在App內」。他希望下一階段可逐步添加教案，令程式更趨完善。

■話你知

由於行為治療遙距學習App所提供的訓練內容，全部按學童來度身設計，使用者必須先經貝智教育中心的行為治療師評估，並成為該中心的學員。

查詢︰3563 8060

網址︰www.bridge.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第293期]