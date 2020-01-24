本周FOCUS．採訪手記：認真看待孩子的能力

一句鼓勵 創更多可能

有子女的大抵都明白，小豆丁不時都有很多鬼主意，但對於他們天馬行空的想法，成年人大多一笑置之，很少會認真看待。這是因為我們都習慣了否定孩子的能力，「你得幾歲人仔，怎可能做得到？」又或者預先替小朋友想像出很多困難，「講就容易，做起來你知有幾難？」不過，正如Sherlock爸爸、德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎所言，作為父母，可以有一萬個理由「打沉」孩子，但反過來，只要說一句「不如試一試」，卻有機會幫助小朋友創造不同的可能性。

誰會想過S.R Kids Band當日哼出來的簡單調子，最終會錄製成一首在大氣電波播放的抗疫歌曲《互供互給》？亦難以想像在疫情爆發初期，連特區政府也說無能力為市民找來口罩之際，不良於行的梓鍵，竟然有辦法聯同其他有心人，蒐羅到數百個口罩，並走上街頭，派發到有需要人士的手上。原來，孩子往往比我們想像中更有能力，他們的初心，也值得成年人學習。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第293期]