90後女生帶10萬積蓄流浪去 527天獨遊七大洲 重新定義「家」

想在30歲前走遍世界，是查花（Chary）多年來的夢想。「小時候羨慕人家去旅行，當時我告訴爸爸我也想去，他答應若英文考得好便供我到外國讀書，我聽到不知多興奮，好努力溫書。到拿出成績單給他看時，他卻笑道：『說笑而已，那會猜到你那麼認真。』好大打擊啊！」被騙了一場不打緊，她決心靠自己出國，大學靠優異成績獲得獎學金，便一躍飛到澳洲打工換宿，自此愛上獨遊。畢業後她於社企行業打滾好幾年，起初滿腔熱誠希望找到享受又有意義的工作，偏偏事與願違，辦公室政治、力不從心如被拉扯的木偶，令她一度陷入情緒黑洞，「香港生活真的很大壓力，租貴、工作辛苦，有時放工會匿埋喊，覺得人生無方向」。當時她有一筆旅遊基金儲蓄，便想到不如暫時停下來。男友不反對之餘更鼓勵她去遠一點，「我問他為何不讓我回家，他說未必再有長旅行的機會，要好好把握獨遊的時光」。於是她狠下決心，趁「29＋1」之前，拿着大部分積蓄（10萬多元）去玩個夠。

「10個人去伊朗8個都會喜歡」

原先計劃出走大半年，後來她又想把握青春，乾脆一點走更遠的路，於是實行窮遊，大部分時間住青旅和沙發衝浪（couchsurfing，當沙發客），盡量以陸路形式走，偶爾在有人陪伴下截順風車。但一切並非只為「慳」，也許在香港生活不太快樂，她想到要做一個Happiness Project，帶上畫筆和顏色筆訪問別人「何謂快樂」。對她而言，沙發衝浪正是一個好渠道，令她更貼地了解當地人對自身、居住之地和快樂的看法。例如伊朗是她最愛的國家之一：「10個人去伊朗8個都會喜歡！我在伊朗時於沙發衝浪網公開招沙發主，看有沒有人能提供住宿，其他國家可能只有零星回應，但翌日一看就呆了，收到過百信息！伊朗人真的超熱情！」伊朗人熱愛吃飯，沙發女屋主先招呼她在7時吃晚餐，之後再帶她輪流到不同鄰居家作客，前後4餐晚飯吃到凌晨1時，她形容好像被當成女兒般招呼。她又試過在玻利維亞因高原反應，在下車後預備過關時發燒虛脫，「全身都很辛苦，兩個關員幫我揹袋，扶着我去休息，還特意煲了一些湯，我喝完半小時後精神全回來，但他們堅持不肯透露秘方！哈哈」。即使身不在家，卻充分感受到在家般的溫暖。

伊朗1晚吃4餐 智利山中迷路

旅途上難免遇到意料之外的事情，她在智利行山的經歷就聽得人心驚膽戰。出發她詢問青旅館主行某座山的難易程度，對方回她：「Only one way！（只有一條路）」於是她帶着少許乾糧安心出發。順利上山，中午走至山頂，她便即興拿了航拍機出來玩，拍得忘形至黃昏，才驚覺身邊的行山友都下山了。「走到某個位置找不到原路，乾糧和水所剩無幾，天又快黑，找了1小時也找不到，電話更是該死的無信號！」急如熱鍋螞蟻，看看背包只有少許裝備，驚覺手上有一部航拍機，靈機一觸，「用僅餘的一格電把航拍機升起，透過熒幕找路走，還好真的一目了然，順利找到路下山，沿途遇到兩個當地少女，慶幸她們帶我下山，又安慰我，給水我喝」。陌生人的關懷，至今一直暖在心頭。

非洲「打大佬」 無水無電餵木虱

她直言之前旅程中遇上的只是「碎料」，真正「打大佬」必數為期4個月的非洲之行。埃塞俄比亞、馬達加斯加、烏干達、盧旺達、莫桑比克、津巴布韋，全是大多數香港人不會選擇旅遊的地區，單是衛生條件便足以令遊人卻步，「無水、無電、被木虱咬是基本。我已經成了虱專家，可輕易告訴你不同虱類的分別。當地廁所形同虛設，看到的廁所是3堵水泥牆，對出是路，一邊蹲着去廁所，一邊有人望你跟你打招呼」，回憶起來她覺得太有趣而大笑了。在非洲的經歷多得數不盡，例如拜訪部落看跳牛儀式、差點發生車禍、突然出紅疹（幸好後來自然消退）等。是什麼原因驅使她去「落後地方」？她走到原住部落，了解當地歷史，聽着不同屋主的分享，如同走進歷史上了一課。非洲不少國家至今承受着戰後苦難，以盧旺達大屠殺為例，1994年東非胡圖族人以各種武器殺害圖西族人，據稱超過80萬人被殺。當時胡圖族人執政後，不斷宣揚「消滅曱甴」論調，非人化的言論催生歷史悲劇。去年6月她身在四海流浪，香港卻同樣揚起了「曱甴論」，查花人在家外旁觀。「有時去所謂第三世界聽到很多被壓迫的故事，發現歷史不斷重演，衝突往往來自民族邊緣化。我不自覺會想，其實大屠殺是否也正在世界各地悄悄上演？」

去年6月最心亂 思索家之所在

回憶起1年半的旅遊經歷，心最亂的是什麼時候？查花毫不猶豫地答：「去年6月每天碌手機，晚上失眠，心好悒。」起初出行，她形容自己對家鄉沒有太多不捨，但隨着旅行期間，她遇到很多戰爭下受苦受壓迫的人，譬如在德國了解納粹黨對猶太人的惡行，又或在南歐了解波斯尼亞戰爭，得知塞爾維亞人採用圍城手段包圍薩拉熱窩導致大批平民死亡，後來由北約組織介入戰爭才終於落幕。太多的故事令人痛心，同時令她想起遙遠的家。「我想了很久家是什麼，現在明白那是讓人安身立命的地方。除了安定，需要的是精神寄託。當你見到很多人走出來，正正代表大家在追求安定以外更好的家。」

旅途上不少人邀請她到國外居住或工作，甚至揚言歡迎她「嫁過去」，但她笑說：「無人講廣東話，換着是你捨得嗎？」她指2012年曾為蘇聯一部分的拉脫維亞舉行公投，由於俄語是當地三分一人口的母語，因此有人支持確立俄語的官方地位，但土生土長的人並不信任議案，投票否決。「旅行時聽到很多奮身保衛家園的故事，語言正是重大一環，作為香港人，我都應該守護自己的身分。」她不期然對「香港」多了一份使命感，例如不時透過沙發衝浪，向更多人講解香港發生的事，「以前如果有人說我是Chinese，我未必會解釋太多，現在好堅持說自己是from Hong Kong，解釋香港歷史」。

形容自己「像浮萍生了根」

今年3月她剛回到香港便遇上新冠疫情爆發，縱然小城景物依舊，但又好像起了變化，社會瀰漫前路茫茫的哀愁。身邊的朋友都着她不要回來，有多遠走多遠，她開玩笑說：「個個都推我走不讓我回家，但一來真的沒有資金，二來覺得也是時候回來面對。」1年半的Happiness Project來到尾聲，她才發現近一半人畫的「快樂」不是地方，而是家人、朋友。「『家』的定義不是一個地方，其實是人，人與人之間建立的關係才是快樂的根本。」

旅人獨自繞過世界一圈，從遠方看回我城，多了一番新體會，查花形容自己「像浮萍生了根」。作家三毛早就說過：「心若沒有棲息的地方，到哪裏都是在流浪。」四海漂泊，回首卻發現，最令人難以忘懷的地方或許就是本來厭倦但一再思念，想繼續生於斯、長於斯、亡於斯的地方——或許只是地球的一粒小塵埃，卻承載着一生所愛的小城。

■給香港的話

「家不是在於什麼地方，而是在於什麼人聚在一起。想跟香港人說，前路好像很艱難，但請相信並肩同行，總會看見轉機。」

■Profile

查花（Chary）

90後，旅遊專欄作家及博客，走過80個國家，因打工換宿而愛上獨遊，28歲開展踏遍七大洲的夢想之行，沿途蒐集了200個有關「快樂定義」的故事，遊記作品即將面世。

Instagram：@travelchary

文：白清

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com