鑽牛角尖？自問自答走出困局

新冠病毒自去年底爆發到現在，全港抗疫好幾個月，各行各業，以至不少人的生活、工作也大受影響，壓力指數大幅飈升。香港大學行為健康教研中心講師王蓓恩指出，「面對疫情變化和許多未知狀况，人們除了擔心受感染，亦因為對事情失去掌控感，比如害怕感染家人、失業，面對工作流程變化要不斷適應，日常活動受影響等因素而帶來負面情緒，由於未能掌握疫情何時完結，讓人長時間處於不能放鬆的戒備狀態，因而感到緊張和疲累」。

註冊臨牀心理學家鮑偉豪也表示：「不少打工仔停職或面臨被解僱，對經濟狀况憂慮，也使人焦慮和壓力上升。」

思想謬誤 「災難化」事情更糟

當精神壓力愈來愈大，負面想法愈容易出現，鮑偉豪說，一些人或會出現思想謬誤，把事情「災難化」，放大問題嚴重度，覺得「像世界末日」，認為「被解僱就找不到工作，無法生活」、「買不到口罩會染病死亡」等等。把事情想像得很糟糕，致使情緒低落，會令想法更為負面，形成惡性循環。負面思緒不單讓人感到困擾和緊張，亦會造成一些生理影響，例如失眠、食慾下降、精神難集中、疲倦及無力等等。

鮑偉豪提醒：「抗疫期間除了注意身體狀况，更要照顧精神及心理健康，以免引致情緒病，如焦慮症、抑鬱症等。」

負面情緒湧現，常常讓人胡思亂想，當腦海中出現一些「災難性」及焦慮想法時，鮑偉豪指認知行為治療，有助擺脫負面想法，例如可嘗試運用「蘇格拉底提問法」來梳理思路，減少消極情緒。

論證式對談 梳理思路

蘇格拉底（Socrates）是古希臘著名的哲學家及教育家，他認為應以有組織、有條理的對話，激發學生邏輯思考，以驗證各種觀點。美國認知治療學派大師Aaron Beck按照蘇格拉底這種「非教導的論證式對談」發展出一套對話技巧，改變人的錯誤認知。鮑偉豪表示：「一個人情緒低落，很多時候並不是因為客觀事實，而在於他們如何理解這件事情。在認知行為治療中，心理學家會引用蘇格拉底提問法與求助者對談，透過『定義與澄清語意、找出思考規則及證據』這3個步驟，協助他們修正或改變錯誤認知。」

鮑偉豪認為，即使沒有心理學家協助，也可運用「蘇格拉底提問法」，以客觀態度自行回答當中問題，從而檢視事件意義、評估想法和行為產生的結果等。但他補充：「如果有需要找家人或朋友幫忙，充當問問題角色，對方則必須是思想正面、會多角度思考，以及願意為你釐清想法的人，以免被對方主觀或負面想法，加劇焦慮情緒。」

如果公司裁員，我第一個被炒！

疫情陰霾下，人產生的負面想法可能有很多，下面會用「如果公司裁員，我第一個被炒」作為例子，運用蘇格拉底提問法來驗證以上觀點，看看想法會否不同？

1. 有什麼證據支持我這種想法？

答：「老細唔鍾意我、我人工高過新入職同事 ，所以覺得公司裁員第一個會炒我。」

2. 有什麼證據否定這種想法？

答：「公司裁員有很多原因，不一定是我想的？」「即使人工高過新同事，但我工作勤奮又經驗豐富，能幫助公司渡過難關。」「老細真係唔鍾意我？還是他對其他人態度也是一樣，只是我太敏感了？」「如果老細真係唔鍾意，應該一早炒咗我？」

3. 有否其他解釋或觀點？

答：「公司不一定裁員，可能只是減薪或放無薪假？」

4. 可能發生的最壞情况是什麼？該如何應對？

答：「公司可能第一個炒我，我要等疫情過後，再搵第二份工。」「這些想法都是自己幻想出來，不用自己嚇自己，見步行步。」

5. 最好的情况又是什麼？現實結果會是怎樣？

答：「公司可能只是減薪或暫時放無薪假。」「公司未必採取任何行動。」

6. 相信未經思考、自動衍生出來的想法對我有何影響？改變想法會產生什麼影響？

答：「自動衍生出來的想法令我焦慮和不安。」「改變想法能減少焦慮，讓情緒轉好。」

7. 假設親友也有相同想法，你會如何回應？

答：「我會叫他不要鑽牛角尖，情况不一定那麼糟糕。」「這些只是假設性想法，想太多只會增添煩惱，對自己毫無益處。」

8. 我應該怎樣做？

答：「應多方面思考，不要鑽牛角尖。」「應改變想法，例如公司不一定裁員，就算裁員，不一定裁我，就算裁我，也可以找到其他工作。」

文：李佩雯

編輯：林曉慧

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