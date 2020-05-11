對抗炎症 改善氣道 解構清肺排毒湯抗疫力量

清肺排毒湯由21味常用中藥組成，包括炙麻黃、桂枝、柴胡、生薑、藿香、茯苓、豬苓、澤瀉、半夏、細辛、陳皮、白朮、紫菀、款冬花、射干、黃芩、生石膏、枳實、杏仁、山藥、炙甘草。看起來似乎很複雜，其實是由幾個中醫常用的經典名方，包括麻杏石甘湯、五苓散、小柴胡湯、射干麻黃湯等加減化裁而來；具有清熱解毒、宣利肺氣、利濕化痰、止咳平喘的功效，十分切合新冠肺炎發熱、咳嗽、痰黏難咯、憋氣喘促的臨牀徵狀，臨牀療效桴鼓相應。

清肺排毒湯在這次戰疫中最廣泛運用，臨牀觀察和研究資料也較多，該方經臨牀驗證，在治療各型新冠肺炎取得了良好效果。根據中醫組的臨牀觀察，在全國10省66個定點醫院收治1263確診患者中，經用清肺排毒湯治療，治癒出院1214例，佔96%。另外，57重症患者在西醫對症治療基礎上，服用清肺排毒湯，治癒出院42例，佔73%，且無一例轉為危重症型。清肺排毒湯已成為內地居民耳熟能詳的抗疫中藥方劑。

複方紓緩新冠臨牀徵狀

根據近幾十年來中藥藥理研究成果，將清肺排毒湯成分作現代藥理分析和討論，有助解釋為何該複方能有效對抗新冠肺炎。

1. 柴胡、黃芩、生石膏、射干、炙甘草等藥具有解熱抗炎作用，拮抗新冠病毒引起的炎症反應，同時能對抗病毒誘導免疫反應引起的「炎症因子風暴」，保護肺部組織免受炎症反應造成的傷害。

2. 炙麻黃、桂枝、杏仁、射干、炙甘草能鎮咳平喘，緩解支氣管痙攣，改善呼吸道通氣，故而對新冠肺炎的主要臨牀徵狀，如咳嗽、氣喘等有很好的緩解作用。

3. 茯苓、豬苓、澤瀉、陳皮、半夏、紫菀、款冬花、射干等具有利濕化痰、促進痰液排出、改善氣道通氣，故能有效改善新冠肺炎所出現的乾咳、痰黏難咯的徵狀。

4. 內地醫學專家對20多個新冠肺炎死亡病例的屍體解剖，結果表明，患者細支氣管和肺泡部出現大量的黏性痰液，嚴重阻礙下呼吸道正常通氣和肺泡的氣體交換，導致患者呼吸困難、氧合水準下降，進而轉變成重症。藿香、白朮、山藥、生薑等能芳香化濁、健脾益氣、改善患者消化功能，增強機體的免疫力，促進病情的恢復。

阻惡化降死亡率

由此可見，此方劑能有效對付新冠肺炎，確實有現代藥理學基礎。另一方面，由於藥方由多味中藥組成，含有多種生物活性成分，能夠通過多途徑針對新冠肺炎多個病理靶點，達到有效改善各種臨牀徵狀的最終效果。

清肺排毒湯作為新冠肺炎的通適方，臨牀上既適用於治療疑似病例、輕症、普通型患者的治療，也可用來救治重型患者。從武漢地區中西醫結合治療新冠肺炎所取得的經驗來看，此方確能改變新冠肺炎的自然演化過程，尤其能有效阻斷輕症患者轉向重症和危重症，為降低死亡率、提升痊癒率，戰勝疫症發揮了重要作用。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫）

編輯：王翠麗

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