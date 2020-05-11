姿治通鑑：練核心肌群配合手腳 增動作流暢

在運動力學中，身體大致上可分上、中、下3個控制區域（control zone）。上區由肩關節（肩胛骨、鎖骨與肱骨）組成，主宰上肢活動能力；中央區域是核心肌群，主要為腹橫肌與多裂肌，保持軀幹穩定；下區包括盆骨及臀部肌肉，提供下肢穩定度。3個控制區域會互相影響、互相配合，產生流暢而有效率的動作。

核心肌肉是流暢動作的關鍵所在。核心肌肉（主要為腹橫肌，包括腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌）擔任轉車站的角色，主要處理力量的傳遞；而下肢及上肢則作為起點及終點，負責產生及釋放力量。以投射籃球為例：先蹲下儲力再升起（下肢），保持腰背伸直（軀幹），然後舉高雙手作出投射（上肢）。力量由下肢產生，透過軀幹傳遞，再由上肢釋放到籃球。

核心肌肉不足 易致下背痛

核心肌肉如何有效傳遞力量呢？腹橫肌與多裂肌兩組深層肌肉一前一後包圍腰腹，在手腳移動時肌肉長度幾乎不變。若上下肢力量在此轉車站經過時，腰腹沒有有效包圍，腰椎就會產生過多的屈曲或伸展。長久下去，經過重複的錯誤動作，或會造成下背痛。若轉車站能有效運作，將不同列車運送到不同地方，可避免人流過分聚集而令車站承受過多壓力。同樣情况應用到力量傳遞，避免壓力集中於某些關節，而產生勞損。

以上提示了我們怎樣改善核心肌群訓練：由於大部分運動均需要手腳協調，手腳移動的穩固基礎是軀幹的穩定性關鍵，因此除了傳統的蜷腹與拱橋練習，想改善訓練效率必須於核心肌群運動中配合手腳的動作。以舉手靠牆蹲作為示範，在下蹲及舉手時，軀幹需保持放鬆伸直，以令身體各部分同時參與在核心肌群的訓練中，帶出更佳訓練效果，提升運動表現。

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會二級物理治療師）