重新部署：檢視探訪安排 以病人角度出發

建構智能平台 增病人家屬聯繫

以「謝絕探訪」、「服務停擺」這個小環節來看，可重新檢視，多從病者需要及關愛出發，相信這樣才能找出更適切的安排。在推行「謝絕探訪」時，需要識別病危及重症患者，能夠由有經驗社工及護理人員對病人作評估，因應重病患者及長者身體及心理狀况，制訂一個住院期間的關愛計劃，可容讓家人在特別安排下探視。當然為了防止感染及控制人流，親友必須登記、探熱、申報健康、限制人數及在特定時段內探訪。醫院方面可研究讓家屬更了解病者的情况及進度。雖然目前醫院已使用不同方法，如透過視像形式，讓家屬接觸住院病人，但「會面」時間畢竟有限。香港作為智慧城市，實在可考慮多在資訊科技發展，在醫院內多建構病人與院外親屬聯絡的平台。

公私院分流病人 刻不容緩

另外，公私營協作計劃的研究亦是刻不容緩。疫症期間，私家醫院病牀需求明顯下降，私家醫院的慈惠病牀卻沒能充分使用。當公立醫院的資源都集中處理疫症時，私家醫院的資源可用在非疫症的重症患者身上，以減輕公營醫院的壓力。預早制訂病人分流方案，全面應用社會資源，能更好地應付不同病人的需要。

2003年SARS確實為香港人上了感染控制及衛生意識的一課，香港人比哪一個地方的人都更覺醒，但是SARS還未教曉我們作持久戰的準備。嚴格防疫措施固然能夠收到一時之效，但對社會及經濟帶來沉重代價，絕對不能視作解決方法。市民防疫疲累已經呈現，因此，政府應趁此喘息之際，當機立斷，制訂長線防疫對策，為未來或許更為洶湧的大流行作更佳準備。

讓我們共同期望在疫症新一波再來臨時候更能關愛有需要的病人。