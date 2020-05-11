知多啲：天氣轉涼 新冠將捲土重來？

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，直言沒有水晶球，難以預測疫情發展。胡志遠則表示，相較SARS，新冠病毒性質與流感病毒較相近，病徵較輕微，於發病前已具傳染性；因此估算今次疫情未來發展時，可參考過往歷史上3場流感大流行。

胡志遠以1918年西班牙流感作對比，該場流感最初在春季爆發，其後至同年秋天時出現第二波爆發；而1957年亞洲流感及1968年香港流感亦曾出現第二波爆發。他分析3場流感大流行爆發模式，在首波爆發後，隨着天氣溫度逐漸上升，加上防疫措施漸見果效，疫情回穩；但及至秋季，天氣轉冷時，人們多留在室內，緊閉窗戶加上使用暖氣等減少空氣流通，加長病毒的生存時間，致病毒死灰復燃。

不戴口罩 天氣熱也難遏止疫情

夏天炎熱氣候是否有助控制疫情？衛生署衛生防護中心引述研究表示，在較低溫及乾燥的環境中，冠狀病毒存活時間更長，也更活躍。港大醫學院公共衛生學院公共衛生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，早前研究新型冠狀病毒時發現，溫度會影響病毒穩定，在愈高溫環境下，病毒愈快失去感染力，如病毒在攝氏4度的環境下，存留14日後仍然穩定，但在攝氏37度的高溫環境下，只能存留兩日。

至於為何病毒在溫暖的國家（如新加坡）仍快速擴散？曾祈殷指要細看該地傳染數據，如果感染屬於群組爆發，傳播途徑為飛沫傳播，則氣候因素的影響有限，「我認為病毒能在亞洲地區快速擴散，主要原因是病毒具高傳染性，純粹依賴氣候轉變來抑止疫情，沒有太多幫助。即使天氣轉熱，若人和人之間沒有口罩阻隔，感染數字仍會難以回落。在影響力上，氣候因素不及防疫措施來得直接」。