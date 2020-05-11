醫生促邊境「落重兵」 防新一波疫情

感染及傳染病專科醫生憂慮，兒童「隱形患者」比例較高，豁免跨境學童檢疫，會增加控疫難度，建議政府在邊境要「落重兵」。

至截稿前，香港連續多日沒有本地感染個案，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示數字反映本地傳播風險較低，但由於外國疫情仍未受控，因此港府應加強邊境檢疫措施，以確保防疫政策漸漸鬆綁後，不會因輸入個案而引發社區大爆發，他認為：「邊境應該要落重兵。」

小童患者多「隱形」 跨境難追蹤

政府早前宣布，豁免跨境學童及特定商務客14天強制檢疫，但沒交代獲豁免檢疫者需否驗病毒。此時此刻「鬆縛」，會否提高本港傳播風險，釀成下一波大爆發？

本報早前分析確診患者數據，發現感染者年齡愈小，無病徵比例愈高，其中在0至9歲患者組別中，隱形患者佔比高達40%。曾祈殷表示，由於小童組別隱形患者較多，擔心復課後跨境學童增加傳播風險；另外，由於他們出入邊境次數頻密，萬一其中一人染病，港府難以追蹤其居於內地的緊密接觸者，令追蹤工作難以達到及時、準確及詳細的標準，增加控疫難度。

於2003年SARS爆發時在dirty team工作的香港中文大學醫院營運總監胡志遠表示，有關跨境學童獲豁免家居檢疫，或增加本地傳播風險的憂慮，並非無道理；落實政策前，最好先確認深圳當地的病毒傳播鏈已經中斷，或隱形患者比例較低，並要考慮內地的個人防疫措施是否充足。

完成家居檢疫 宜再驗病毒

現時規定，從陸路口岸（即深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸）來港而沒有病徵人士，會獲發樣本瓶，他們須自行於居所蒐集深喉唾液樣本作病毒檢測。曾祈殷認為，這批人士毋須等及樣本結果便能進入社區，一旦為隱形患者，便成漏網之魚，在社區內播毒，建議政府把以上人士改為即日接受病毒檢測，結果呈陰性後，方可返回住所作家居檢疫。

另外，曾祈殷指出，現時所有入境人士完成家居檢疫後，便毋須接受病毒測試。但部分患者回港時正處於潛伏期，病毒於潛伏期內有可能由陰性轉為陽性，因此不能憑入境時單次測試，便認定回港人士並非隱形患者。上月一名確診患者最初於廣州接受病毒檢測時呈陰性，至回港家居檢疫期間，因大便出血到公立醫院求醫，病毒測試結果改呈陽性。大便出血是否新冠肺炎病徵仍屬未知之數，若該患者接受家居檢疫期間，身體沒有感到不適，就不會再有第二次檢測病毒。

學校宜兩次探熱 分批放小息

除了邊關要做好準備，由於高中預計在5月27日復課，本地亦要做好防疫工作。曾祈殷建議，跨境學童人數逾萬，政府應盡快擴展病毒測試工作，以確保學童經關口來港時完成檢測。學校宜在上課前及上課中段，安排兩次探熱，及早偵測出現病徵的學生。另外，為保持社交距離，學校須實施禁止群體聚集的措施，例如學生分批放小息，限制操場、圖書館等場所的開放時間。在學生上課前及放學後，宜安排校內消毒。

「港人至年尾仍要戴口罩」

另一邊廂，不少公司亦取消在家工作政策，員工紛紛返回辦公室工作。胡志遠表示，趁疫情暫緩之際，辦公室內應加強防疫措施，如在公用電腦旁放置酒精搓手液等。全球疫情仍未受控，疫苗研發無期，到底市民何時才能除下口罩？他直言：「至年尾，港人仍要戴口罩，這是十分肯定的事。」

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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