醫路同行：左胸下方隱隱痛 小心二尖瓣倒流

二尖瓣倒流可分為「退化性」和「功能性」。退化性倒流的成因包括心瓣退化及脫垂，除了年齡增長引起退化，不少患者因家族遺傳，心瓣較易退化，部分人早至30多歲便發病。功能性倒流則主要由心臟衰竭引起，亦可能是心房及心室出現問題，又或因心臟發大導致二尖瓣不能完全閉合。

香港約3%人中招 女性較易患上

二尖瓣脫垂並不罕見，香港人口中有約2%至3%患者，大多沒有明顯徵狀，部分人可能是醫生聽診時發現心臟有雜音，安排超聲波檢查而發現。另外有部分人會因胸口痛、心跳快等徵狀求醫，此類胸口痛通常與運動或體力勞動無關，而是突然感到左胸下方隱隱作痛。需要注意是，約有一成心瓣脫垂的病人會發展成嚴重二尖瓣倒流，需要接受治療，他們會出現心臟衰竭病徵，包括氣喘、運動能力轉差、疲倦、氣喘等，嚴重更可演變成急性肺水腫或嚴重急性呼吸困難而入院。女性患上二尖瓣脫垂的風險較高，而有家族病史，或患有馬凡氏症候群（Marfan Syndrome），也屬高危一族。

醫生會根據病情及手術風險，為病人制定合適治療方案。如果二尖瓣脫垂情况輕微，並且沒有血液倒流， 一般毋須接受治療。但若已演變成嚴重的二尖瓣倒流，藥物治療只能紓緩病情而無法根治，病人便需考慮手術治療。傳統方法是開胸手術，病人需要全身麻醉，醫生打開病人胸骨修補受損的心瓣，或更換人工心瓣。

然而，若患者年紀太大，又或本身患有其他疾病，未必適宜做開胸手術。針對不適合開胸手術的病人，可考慮微創手術，利用導管植入微型金屬夾（Mitra Clip）。醫生先於病人大腿靜脈插入導管，一直沿血管引導到心臟，穿過心房隔到達左心房，再置入微型金屬夾，將二尖瓣鬆脫位置夾緊，令其恢復正常運作及閉合。病人接受治療後，可紓緩氣喘、腳腫等徵狀，亦可減低病人因心臟衰竭而入院的次數，長遠可降低死亡率。

文：李沛威（香港中文大學醫學院心臟科副教授）