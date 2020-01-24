周日話題：香港種族論述——heung¹ gong² yan⁴ mei⁶ bit¹ hai⁶ gam² fan¹（香港人未必係咁分）

下集其實是基於一些反思。我們一邊寫上集時一邊在想，這些概念美國高中已在教了，也幾乎是英國各大學社會學系必修科第一課的內容，為什麼我們還在寫這些基本概念？這不是香港人水平低，而是因為一些歷史原因我們從不習慣以種族這面濾鏡思考社會（race as a lens）。身分認同工程是長時間的事，但一如其他議題，社會上的巨變會是打開缺口的trajectory，我們會從去年開始的反修例運動看種族議題如何展開。

「華洋雜處」，真的嗎？

「香港，因着其殖民地歷史背景和國際貿易港地位，構成了中西薈萃、多元文化的面貌。香港的官方語文是中文和英文，所有官方標誌均以雙語（英文及繁體中文）標識，大部分商店和餐館的招牌也同時兼具中英文。」這兩句從香港旅發局網站「語言和文化」照抄出來。小學課本要給香港一個概覽，除了從小漁村銳變而成國際金融都會、港闊水深以外，總會以「華洋雜處」、「中西文化橋樑」之類的說法形容香港的獨特性。

這些說法表明的是，香港只有華人和洋人，香港（甚至世界上）亦只有中國文化和西方文化，先不說有沒有一個統一的西方，而是這種說法其實不符合日常生活經驗。根據2016年人口普查，白人只佔香港人口不到1％。而且洋和華在日常生活未必有所交集，如果你在政府、商界和其他專業工作的話，身邊的確可能有洋人同事或上司，但絕大部分華人只會在蘭桂坊和Clockenflap跟洋人處於同一時空下。

住在中產區如太古城和黃埔不時會有韓國人和日本人鄰居，很多人家中住了個來自菲律賓或印尼的外籍家庭傭工，走在街上會遇到brown-skinned的南亞裔人。這些日常生活會遇見的種族，在「華洋雜處」的說法下無處容身，被歸類為一種afterthought，身處於華洋的夾縫中被視而不見。

視而不見的種族議題

科大人文學院的沙伯力（Barry V. Sautman）在2004年一篇論文中指出香港是一個「半族權政體」（semi-ethnocracy）。講廣東話的華裔佔主導地位；來自中國的新移民、其他東亞裔（日本人、韓國人），以及西方白人是受優待少數。較低級的是來自巴基斯坦、尼泊爾等地的南亞裔；而以女性為主的菲籍、印尼籍家務傭工則佔據社會最底層。沙伯力的文章中許多論點今日仍被挑戰，例如內地新移民在文化上很難被稱為「受優待少數」；而中國對香港施加的壓力愈來愈大，他口中香港的「廣東話沙文主義」就算仍是事實，也必須加上許多註腳。但我們想借沙伯力的文章指出，香港的政經結構其實建基於種族主義，但香港人對此卻未必自覺。

香港不習慣討論種族問題，有追溯至殖民地管治的歷史遠因。英國白人因為宗主國的政策來港身居政商高位，從此成為極少數但掌握政經大權的「高等種族」，直至主權移交，中國一連串政經統戰策略，才慢慢失去優勢；同時，少數族裔在香港的歷史亦無法與大英帝國二戰前在亞洲的版圖分開。例如印度人跟其他「南亞」族群處境不同，當中不少任職專業人士或進出口貿易。印度商人在香港的足迹可追溯至17世紀初的英屬東印度公司，英國在印度培養精英階級，其中部分來港協助成立匯豐銀行、天星小輪、香港大學等。來自尼泊爾的啹喀兵，軍隊解散後有些轉行做保安。

雖然殖民地政府為香港帶來其他種族，但二戰後的政府仍未認真處理種族議題。呂大樂曾經總結了二戰後香港「安定繁榮」方程式的三大元素：政治上不談意識形態，避談政治，是為行政管理型政府，擔任「球證」中立地平衡利益；經濟上奉行積極不干預；社會發展上存在不同渠道，讓各人選擇如何向上流動，衍生出一套令不同階級之間關係大致良好的秩序。

二戰後大量難民湧港為民生問題埋下計時炸彈，同時香港作為冷戰下兩個陣營的前線，1966至67年暴動令殖民政府重新思考管治策略，改革行政、基建等各方面，確立政府這個行政機器理性化的方向；另一方面這種安居樂業的生活讓1970年代起香港人第一次覺得這地不是一個中轉站，可以視為永久的家。呂大樂說1970年代的本土意識背後，假設有套社會整體利益，但他觀乎當時的新聞紀錄片，看出本土意識另一面是保守和防衛性，當時他者的對象便是大陸新移民和越南船民。港英政府的民生政策令香港經濟起飛，和中國之間出現鴻溝，有利在回歸前華人人口達到95％的城市，培養視中國為他者的本土歸屬感，方便管治。

無論在經濟抑或種族議題，其實沒有中立球證這個角色。雖然香港不像美國、南非等曾經將種族隔離明文寫進憲法內，也不像西歐和巴爾幹深受反猶或種族戰爭蹂躪，但殖民政府沒有處理種族議題，只是任由存在的種族問題自我生長；同時1970年代起的香港人身分認同工程愈成功，其他種族就更加被邊緣化。直到今天，跟性別、家庭崗位和年齡等歧視條例不同，種族歧視條例2009年開始實行，至今仍未涵蓋政府職能，包括警察行動和政策制訂皆不受限。

政府政策上的不作為令「種族隔離」深入每人日常生活的所有方面。很多人家中住了一名家庭傭工，不少只是僱主僱員關係；brown-skinned者多出沒在深水埗或近十多年落成的公共屋邨，他們通常被稱為南亞人，而懶得分辨這些國家的地理及宗教的複雜性。在香港人經常留學的英國和美國，「race and ethnicity」都是社會科學學院不可或缺的一支。我們簡單翻查香港幾間大學的社會學系，教授race and ethnicity的學科看來是零。

很多人都以為種族問題是歐美國家的事，跟亞洲城市無關，東京、首爾和香港這三個亞洲大城市，本地種族佔人口90％以上，跟倫敦、紐約、柏林、洛杉磯等城市是兩回事，所以華人居港的確可以對其他種族視而不見而生活不受影響。反觀新加坡建屋發展局規定每個組屋屋邨的居民種族構成須大致符合全國人口分佈，我們在新加坡住了幾個月，就認識了不同種族的鄰居（新加坡的種族融合工程當然亦有其政治計算）。

九七後，香港基本承襲殖民地時代的種族框架，模塑「香港人」身分的主要是兩種力量：一是來自大陸，強調「大家都是中國人」的單一化壓力；二是近十多年來幾乎不間斷的大型社會運動。前者對建立香港身分當然毫無建設性，後者促進了一些接觸和討論，也仍不是完整的公民想像。

社會運動與香港身分想像

在歷時逾半年的「反送中」運動中，抗爭者一方有不少「we connect」的時刻。重慶大廈的南亞裔向遊行人士派水，清真寺被水炮車噴藍色水劑後港人齊聲聲討警方，也有南亞裔港人同在抗爭前線。去年10月，民陣召集人岑子杰被數名南亞裔刀手斬傷，有人因此提出過「裝修」清真寺和重慶大廈，最後沒發生針對南亞裔的事件，還促成了「重慶大廈導賞團」等活動，似乎帶來了另一次華裔和在港南亞社群互相溝通諒解的契機。

政治運動從來有利建立集體身分認同。從一堆共同口號、標籤（例如「黃絲」）、衣著及符號（例如連豬或Pepe）中，個體會較容易對社群產生情感和道德連繫（例如食飯要幫襯黃店）。南亞裔在反送中運動中，由帶歧視和侮辱性的「阿差」（近年在年輕族群中較常見的稱呼是「蝻」）進化到親切的「南亞手足」，似乎終於成為香港共同體想像的一部分，但那種想像仍沒有挑戰現存的族群框架。「香港人」的規範仍是講廣東話（或英文）的華裔，少數族群如南亞裔或講普通話的華裔（尤其是來自中國的新移民），就必須靠着證明自己的手足身分，才能被認證為「真香港人」。換句話說，非廣東話新移民和其他少數族裔有種永恆的「舉證責任」：南亞裔要處處證明自己不是收錢斬人的黑社會，新移民要證明自己與中國完全割裂。

香港在九七後的身分想像幾乎單靠社運模塑。可是，「手足」身分建基運動倫理，與運動本身一樣是暫時性質，故對非華裔、非廣東話人而言只是「不穩定身分」（precarious identity），一不小心就會失去。例如，現在反送中運動稍為退潮，各種「鬥黃」問題已經出現；疫症期間不少食店拒絕講普通話的人，與幾個月前以政見劃分誰是香港人的「手足論」／「真香港人論」矛盾，並重新肯定「香港人」就是廣東話華裔。這兩種身分認同難以並存，但香港在這十數年卻一直在這兩種論述中間搖擺，始終沒有發展出更多元的種族框架。

階級化的族群問題

在香港的主流想像中，華裔以外的膚色代表了該族群的社經位置：白人是金融法律等行業的中環精英；菲律賓或印尼人是家務移工；南亞人不是在重慶賣咖哩就在做修路工人；黑人就當然是假難民。這種種族問題階級化令香港的公民想像遲遲無法與民主世界接軌。

10年前，居港27年的菲律賓籍家務工向高等法院申請司法覆核，要求推翻《入境條例》中，居港滿7年的外籍家務工不能成為香港永久居民的限制。法院最後判定《入境條例》沒有違反《基本法》，外傭敗訴。10年前的香港還未有所謂「藍絲」或「黃絲」，只有「建制派」和「泛民主派」；但幫外傭打官司的公民黨惹來的民憤，卻絕不限於來自建制派，即也不限於今日的「藍絲」。

外傭居權案暴露了香港的種族主義和狹窄的「國際城市」想像：菲律賓籍傭工只有功能性，完約後必須返鄉下；許多港人聲稱「視外傭為家人」，卻不會支持外傭成為合法永久居民。但香港人從來歡迎白人來當香港公民，香港的許多新式樓盤廣告（無論是「偽豪宅」還是真豪宅），也莫名其妙地用上白人模特兒，不知道的話會以為是賣外國樓盤。而且，雖然菲律賓／印尼人和白人一樣，絕大部分都會講流利英語，香港人很少要求白人會講廣東話，反而以此要求新移民或外傭。真的要講對香港的「貢獻」的話，這些來港打工的女性是許多香港中產雙薪家庭的支柱，在港居留年數也比許多白人長。

兜兜轉轉，我們還是回到同一個問題：「誰才是香港人？」如果在港工作多年，會講廣東話也不算香港人，那麼我們對香港人的想像，其實與北大人在推廣的那種「大家都是黑頭髮黃皮膚中國人，不用分那麼細」的單一化論述沒有太大分別。我們經常批評大陸春晚或洗衣粉廣告的種族主義，但卻少有正視香港本身的種族主義，也沒有以種族框架檢視移工工作環境惡劣、族群語言政策落後等問題。我們必須同時檢視殖民地時代「華洋雜處」跟九七後「香港就是中國人的地方」的說法，才能在香港發展獨立而真正種族多元的公民想像。社會運動中的共同體想像是個開始，學院研究以及公共討論必需負起深化的重任。

文//陳婉容 趙雲

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao