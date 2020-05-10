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星期日生活

movie chic movie style：一個人的電影院

【明報專訊】戲院上周五重開，有什麼電影放映呢？暫時不能飲汽水食爆谷，又會不會影響入場意欲呢？在家看網上串流電影，會否取代電影院這種集體娛樂呢？

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